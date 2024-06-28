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聯手救國團、昌祐科技 朝陽科大發表AI精準運動系統

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
朝陽科技大學校長鄭道明（右起）、救國團主任葛永光、昌祐科技董事長陳朝泉昨共同發表「AI精準運動系統」，簽署策略聯盟合作意向書。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學校長鄭道明（右起）、救國團主任葛永光、昌祐科技董事長陳朝泉昨共同發表「AI精準運動系統」，簽署策略聯盟合作意向書。記者黃寅／攝影

朝陽科技大學昨天與救國團、昌祐科技公司發表一套能比擬個人專屬運動教練的「AI精準運動系統」，也簽署策略聯盟合作意向書，未來在救國團受託經營管理的17處國民運動中心都將採用，提供民眾智慧運動科技新體驗。

朝陽科大校長鄭道明說，系統已設在台中市朝馬國民運動中心，提供精準運動測試、訓練處方、自動化動作分析與場域永續管理，是運動科技研發的大突破。

鄭道明說，朝陽精準樂活服務學群結合管理學院及資訊學院一起推動，休閒事業管理系成功完成系統的使用者介面，開發大數據演算法；昌祐科技提供硬體設備及技術支持，確保系統商業化與市場推廣；救國團則將創新系統引入更多運動場所與社區健身中心，建立整合運動、健康與環境服務平台。

休閒事業管理系副教授毛祚彥說 ，系統透過馬達建立大數據模型，即時監測、分析用戶的運動動作，以人工智慧技術測試出使用者的最大肌力，自動生成運動處方，提供個人化的訓練計畫。

救國團主任葛永光說，系統能自動生成場域電力使用與碳排放管理報告，幫助場館管理者提高場地使用效率與經濟效益，並結合會員App記錄運動數據。昌祐科技董事長陳朝泉說，此系統是多年的技術積累與市場研究結晶，能為運動愛好者帶來前所未有的運動體驗。

救國團 運動

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