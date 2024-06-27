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自幼賣陽春麵立志讀餐飲 菜市場囡仔當上米其林主廚

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
32歲的邱奕承自幼幫父母在菜市場賣陽春麵，後選擇讀餐飲，走出一片天。圖／技專招生專業化辦公室提供
32歲的邱奕承自幼幫父母在菜市場賣陽春麵，後選擇讀餐飲，走出一片天。圖／技專招生專業化辦公室提供

技專校院招生專業化總辦公室規劃技高群科特色人物系列，32歲的邱奕承自幼幫父母在菜市場賣陽春麵，國中時便下定志向投入餐飲因而選擇技職之路，後在貴人幫助下轉職擔任米其林一星餐廳Impromptu主廚，現在更執掌艾美酒店的一間餐廳。

邱奕承的父母在菜市場賣陽春麵，他表示，記得小學時練習炒肉燥，當媽媽點頭說OK時，「哇，真的很有成就感！」童年第一道烹飪作品是魯肉飯，料理帶來的成就感讓，於高中時決定選擇桃園育達高中餐飲科，之後想走出不一樣的路，且認為西餐廚師「很帥氣」，因此成為主攻西餐比賽的選手。

邱奕承表示，領悟較慢、花了很多功夫學刀工和料理，如為了學好「歐姆蛋」，不能上色、蛋很嫩，一整個學期，每天在學校煎歐姆蛋，回家也煎歐姆蛋；高三升學時，選擇入學經國管理學院後（現德育護理健康學院），代表學校征戰國內外競賽，也是當時校內第一位出國比賽的選手，在「世界年輕廚師菁英賽」台灣競賽得到第三名，和同學參加「香港國際美食大賞」青年廚師組競賽獲銀牌獎。

邱奕承說，他大學生活一邊領獎學金、一邊比賽，大學時在亞都麗緻飯店實習一年，23歲當兵退伍之後第一份工作在台北市大安區NKU餐廳，學習柴火料理，從學徒一路做到領班。之後遇到了貴人PAUL LEE，成功轉職擔任米其林一星餐廳Impromptu主廚，現在更接下重任，負責艾美酒店的一間餐廳，帶領14個廚師團隊。

邱奕承希望，未來創業時，可透過食材傳達希望、溫暖，讓偏鄉學生及弱勢的朋友有機會能夠享用平日品嚐不到的料理，藉著美食開啟視野，領略到世界有更多值得探索，也引領弱勢孩童學習一技之長，形成助人之善的循環。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，技職教育強調理論實務並重，特別鼓勵愛實作、已有特定的興趣和方向者選擇技職，提早與產業接觸，在就業上會有更好的發展。

料理 酒店 餐廳

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