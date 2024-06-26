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推動水保教育向下紮根 屏科大攜手屏縣創新教學

中央社／ 屏東縣26日電

面對強降雨、地震等極端氣候挑戰，為強化水土保持教育向下紮根，屏東縣水利處今年首度與屏科大合作，推動創新水土保持教育，安排國小童參訪全國唯一的教學型水保戶外教室

位於屏東科技大學的水保戶外教室是全台唯一的教學型戶外教室，總面積約32公頃，佔總校地近10%。水保戶外教室結合多元工法和自然生態，展示各類水保設施，從傳統工法到現代科技，透過實地展示和線上i-水保教學系統，使民眾在最直觀環境中學習水保知識。

屏科大工學院長陳天健表示，台灣有74%土地是山坡地，山坡地開發需注意水土保持，加上屏東為農業大縣，穩定農地耕作是重中之重。水保是讓農業永續經營基礎，水保戶外教室的「農地水土保持國際示範區」，示範區水保設施包含排水工法、護坡工法及農塘、儲水系統、灌溉系統展示，在教育的同時也達到與東南亞國家水保技術交流。

此外，水保戶外教室透過111年度二期改善工程，結合多元工法接近自然生態，營造坡地排水自源頭一條龍式的展現，除了讓導覽解說內容更有帶入感及故事性外，也榮獲112年優良農建設施類佳作。未來也將結合屏科農學院種植咖啡豆，並且開設咖啡廳，促進水保教育普及與實踐應用。

屏東縣水利處今天表示，屏科大水保戶外教室榮獲112年優良農建設施類佳作，除獲獎肯定外，園區內豐富水保設施，跨越教室與課本的圍籬，走進大自然開心學水保。

水利處表示，隨全球極端氣候，未來面臨的水土災害將越來越多，除了水土治理與維護外，水保觀念宣導也是刻不容緩，6月初舉辦「屏東縣水土保持種子培育」，安排東寧國小及來義國小學童前往屏科大水保戶外教室，讓學童們透過分組闖關、互動學習中建立水土保持及防災認知。

水利處表示，縣府每年4月至11月系統性推行水土保持教育，包括社區宣導、山坡地管理與安全維護教育、校園宣導和種子培育活動。今年除了東寧、來義國小參訪水保戶外教室外，另安排枋山鄉加祿國小枋山分校及內埔鄉東勢、九如鄉惠農、琉球鄉全德、高樹鄉田子國小等進行校園宣導，未來也會持續安排與屏科大戶外水保教室結合，藉由走向戶外進一步推廣水保科普觀念，讓更多人認識水土保持重要性。

屏東縣 屏科大 教室

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