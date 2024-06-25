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慈濟科技大學長照科菲律賓專班 14畢業生學以致用

中央社／ 花蓮縣25日電
慈濟科技大學表示，今年共有14名長照科菲律賓專班應屆畢業生，以外國中階技術人力身分，正式進入長照市場，發揮所長。圖／中央社
慈濟科技大學表示，今年共有14名長照科菲律賓專班應屆畢業生，以外國中階技術人力身分，正式進入長照市場，發揮所長。圖／中央社

慈濟科技大學今年共有14名長照菲律賓專班應屆畢業生，以外國中階技術人力，正式進入長照市場，其中3人將到嘉義大林慈濟醫院任職，11人在花蓮慈濟醫院服務。

慈濟科技大學長期照護科主任湯麗君表示，今年7月1日，共有14名第3屆長照科應屆畢業生，以外國中階技術人力身分，正式進入長照市場，發揮所長。湯麗君提到，光是實習課程就多達16個學分，高達640個小時，包含基本照護、居家、機構、社區照護等，讓學生提前熟悉工作場域，參與照護失智、失能高齡者實務。

菲律賓專班以培育「安全照顧、伴老如親」的高齡者健康照護基層服務人員為目標，畢業門檻規劃80個學分，預計學生畢業前，能取得華語A2以上能力證照、基本生命救護術證照及具備考取丙級照顧服務員證照資格，是協助老人家清潔移位、翻身餵食等生活照顧的重要能力。

特別的是，慈濟科技大學二年制日間部長期照護科菲律賓籍專班，從2019年起，共培育48名優秀學子，採公費全額助學制度，讓學生來台免費就讀長期照護科，採1比3的履約要求，也就是免費就學2年、須服務6年，畢業後由慈濟基金會分發至長期照顧機構，銜接政府大力推動的長照2.0政策。

「我知道來台灣念書可以改變我的未來，讓家裡的經濟狀況，可以變得更好。」來自菲律賓的慈濟科技大學第3屆長期照護科應屆畢業生潘愛華，家裡是低收入戶，父親是唯一的經濟來源，上午是公車司機，晚上還得出海捕魚貼補家用。

潘愛華從高中就開始打工兼職，做過老師助理、保母、零售批發商等，也將大部分所得用於家裡開銷，少部分支付自己的學費。

2013年海燕颱風侵襲菲律賓，潘愛華成為慈濟受災戶，因此2022年時，得到來台免費就學的機會。潘愛華表示，自己曾經照顧生病的外公，這樣的經歷，也讓自己對成為長照人員，有了最基本的認知和準備。

「我要把賺到的錢，全部送給家人，讓他們可以擁有屬於自己的房子。」同樣是慈濟受災戶的王娜，爸爸是三輪車伕，媽媽罹患毒性甲狀腺腫（toxicgoiter），即使動了手術，仍有心臟病、高血壓的後遺症，身體始終沒有好轉。為了減輕家庭負擔，原先已經打算休學的王娜，在得知能來台公費求學時，激動落淚。

王娜表示，很慶幸自己做出對的選擇。在台灣念書2年，除了學習專業知識外，更克服語言的障礙，如今順利完成實習，成功畢業，畢業後可以順利銜接職場，開始賺錢，對自己和對家人，都是更好的開始。

慈濟科技大學說明，台灣邁入超高齡社會，也就是65歲以上的老年人口超過20％。然而長照需求的大幅度增加，卻和長照人員的投入不成正比。為了彌補長照人力缺口，衛生福利部2022年3月修正「留用外國中階技術人力計畫」，讓取得台灣副學士學位以上僑外生，可從事製造業、營造業、農業及長照產業。

慈濟科技大學今年共有14名長照科菲律賓專班應屆畢業生，以外國中階技術人力，正式進入長照市場。其中慈濟受災戶王娜（右）來台灣念書2年，學習專業知識，克服語言障礙，順利完成實習、畢業，並銜接職場。圖／中央社
慈濟科技大學今年共有14名長照科菲律賓專班應屆畢業生，以外國中階技術人力，正式進入長照市場。其中慈濟受災戶王娜（右）來台灣念書2年，學習專業知識，克服語言障礙，順利完成實習、畢業，並銜接職場。圖／中央社

慈濟科技大學 菲律賓 長照

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