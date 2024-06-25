屏科大培訓西點職類國手 陳怡蓁9月赴法爭光

屏東科技大學餐旅管理系3年級陳怡蓁，是創校百年來，首名經學校自行培訓參加國際技能競賽西點類製作職類國手，她已征戰國際多項獎牌，9月將代表台灣赴法國參加世界大賽。

陳怡蓁自三民家商畢業後進入屏科大，從大一開始參與校內烘焙校隊培訓，熱愛甜點製作讓她不斷提升技術，在餐旅系老師蔡宏儒帶領下，持續參加各種比賽選拔，作品多元有未來世界、海洋和夏天、台灣意象等主題發展製作。

屏科大今天舉行成果發表會，陳怡蓁獲得第53屆全國技能競賽全國金牌、2023韓國廚藝挑戰賽中獲得巧克力BONBON銀牌、2023馬來西亞吉隆坡廚藝挑戰賽拉糖工藝銅牌、2022比利時觀光美食節國際大賽和荷蘭國際餐飲廚藝挑戰賽中分別贏得巧克力BONBON金牌，國際競賽經驗豐富屢屢獲獎；9月將代表台灣至法國里昂參加世界大賽。

陳怡蓁接受媒體訪問指出，雖然這一路上經歷了很多挫折和迷惘，但她始終相信，只要肯努力並永不放棄，成功一定會越來越近，感謝學校提供資源和餐旅管理系優秀師資，及一路幫忙學長姐，自己會在烘焙技藝的道路上將會不斷進步為國爭光。

屏科大校長張金龍表示，近年學校培養了多名優秀學生參與全國技能競賽，在國內外均獲得佳績，將繼續提供學生更多的資源和支持，讓他們能夠在國際舞台上發光發熱，為國爭光。