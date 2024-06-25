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共享登山杖可定位助求援 北科大生獲德國iF設計獎

中央社／ 台北25日電

北科大學生設計「登山杖租借站」，讓登山杖以租代買更環保，並加入GPS系統及SOS緊急求救按鈕，可定位有助於方便求援並縮短搜救時間，獲得2024年德國iF學生設計獎。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大工業設計系學生展現創意與設計實力，產品設計組學生林昀竺、林貝慈的作品「登山杖租借站」，榮獲2024年德國iF學生設計獎；碩士生李元捷、郭嘉欣設計「可觸摸訊息」，獲得2024年美國紐約藝術指導協會年度獎的學生組銅獎。

北科大學生林昀竺表示，曾與爺爺一起登山健行，認識到登山杖能有效減輕肌肉與膝蓋的負擔，對於不常登山的人來說，如果登山杖能以租代買，會更加環保。

林昀竺與林貝慈從永續目標「綠色經濟與永續發展」著手，提出「登山杖租借站」概念，可設於登山口或步道口、半山腰，也能甲地租乙地還，還能支援電子支付和手機使用服務介面；並在登山杖結構上加入GPS系統及SOS緊急求救按鈕，方便求援並縮短搜救時間，獲德國iF學生設計獎肯定。

北科大碩士生李元捷和郭嘉欣則根據世界通用的布萊葉點字法，設計單根手指就能閱讀的點字板，並透過藍牙連線，將手機訊息內容轉換為點字板上的盲文，方便視障者在隨身攜帶白手杖行動的同時，能隨時隨地讀取手機傳來的點字訊息，不受噪音干擾。

李元捷提到，視障者在街道等喧鬧環境中，很難聽清楚手機語音訊息，而市面上提供視障者使用的點字板多為平板電腦尺寸，因此他們想到將點字板做成通用的夾子設計，就能使用在白手杖上且單根手指就能觸摸閱讀，還能自行調整手與點字板的距離，符合每個人手指長度、觸摸方式。

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