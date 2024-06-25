大漢技術學院擬停辦 工會控學務長遭無故解職

大漢技術學院被控違法對外宣布停辦，引發師生抗議，全校過半教師加入工會並成立分部，暫時阻擋校方不正當停辦，但5月間校方突片面終止工會幹部王世忠的學務長職務，被指打壓工會成員，也傳出新任學務長未曾於大漢服務，是校長派親信。校方回應，行政作業依規定處理，沒有工會所指片面終止行政主管職務一事，換學務長有經過溝通，無任何強制或壓迫。

大漢師生昨到勞動部前開記者會，指控校方今年2月違法對外宣布停辦，3月27日會員集體拒絕出席校務會議導致流會；4月10日校方再次開校務會議，主秘邱天佑違反過去會議慣例，擅自將應到人數扣除請假人數並強行開校務會議，報告的停辦計畫未獲教育部認可；6月5日校方再次開校務會議，怎料校方竟解除工會會員的行政職務，還擅自變更校務會議委員名單。

王世忠表示，他自2022學年度起兼任學務長一職，根據大漢組織章程，此行政主管職三年一任，任期至2025年7月31日，5月15日校方片面終止他學務長職務，動機疑為校長林岳輝等人企圖減少工會會員於校務會議的席次，想削弱工會力量。

高教工會執行秘書張志綸表示，高教工會及師生有向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，不論是為了勞動者權益，或是教育界倫理道德，工會將堅決抵抗校方各種不法且獨裁行為。

勞動部回應，對校方涉及違法解除工會幹部職務、剝奪校務會議委員資格，及違反誠信協商義務的不當勞動行為，將於收受裁決申請案後由裁決委員會審理，若認定雇主有違反工會法等情事將裁罰。

邱天佑回應，學校依法行政，所有措施與作為皆遵守教育法規，更換學務長前，校長有請人事主任做溝通，王世忠同意職務異動，校方一切合規。