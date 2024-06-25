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大漢技術學院擬停辦 工會控學務長遭無故解職

聯合報／ 記者李柏澔王思慧／連線報導
漢技術學院工會教師與高教工會昨天前往勞動部指控校方透過違法解雇工會幹部，並指校長林岳輝不斷打壓工會，意圖繼續執行停辦計畫。記者曾原信／攝影
漢技術學院工會教師與高教工會昨天前往勞動部指控校方透過違法解雇工會幹部，並指校長林岳輝不斷打壓工會，意圖繼續執行停辦計畫。記者曾原信／攝影

大漢技術學院被控違法對外宣布停辦，引發師生抗議，全校過半教師加入工會並成立分部，暫時阻擋校方不正當停辦，但5月間校方突片面終止工會幹部王世忠的學務長職務，被指打壓工會成員，也傳出新任學務長未曾於大漢服務，是校長派親信。校方回應，行政作業依規定處理，沒有工會所指片面終止行政主管職務一事，換學務長有經過溝通，無任何強制或壓迫。

大漢師生昨到勞動部前開記者會，指控校方今年2月違法對外宣布停辦，3月27日會員集體拒絕出席校務會議導致流會；4月10日校方再次開校務會議，主秘邱天佑違反過去會議慣例，擅自將應到人數扣除請假人數並強行開校務會議，報告的停辦計畫未獲教育部認可；6月5日校方再次開校務會議，怎料校方竟解除工會會員的行政職務，還擅自變更校務會議委員名單。

王世忠表示，他自2022學年度起兼任學務長一職，根據大漢組織章程，此行政主管職三年一任，任期至2025年7月31日，5月15日校方片面終止他學務長職務，動機疑為校長林岳輝等人企圖減少工會會員於校務會議的席次，想削弱工會力量。

高教工會執行秘書張志綸表示，高教工會及師生有向勞動部提出不當勞動行為裁決申請，不論是為了勞動者權益，或是教育界倫理道德，工會將堅決抵抗校方各種不法且獨裁行為。

勞動部回應，對校方涉及違法解除工會幹部職務、剝奪校務會議委員資格，及違反誠信協商義務的不當勞動行為，將於收受裁決申請案後由裁決委員會審理，若認定雇主有違反工會法等情事將裁罰。

邱天佑回應，學校依法行政，所有措施與作為皆遵守教育法規，更換學務長前，校長有請人事主任做溝通，王世忠同意職務異動，校方一切合規。

勞動部 溝通 高教

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