康寧大學推投資理財課程 學生競賽屢獲佳績

康寧大學近年推動投資理財課程，學生在多項投資競賽中，屢屢獲得佳績。校長陳清溪表示，AI（人工智慧）的發展，課程也要彈性應變，鼓勵不斷學習，才能適應快速變化的環境。

康寧大學今天發布新聞稿，企業管理科學生在近年的各項競賽中屢獲佳績，例如張仲廷在2023宏國德霖企管盃全國大專暨高中職虛擬投資競賽大專組第3名。校長陳清溪近日舉辦座談會，頒發獎金表揚學生的優異表現。

企管科教師胡珮高表示，這類競賽除了考驗投資決策能力外，也可修正金錢信念，例如過去人們追求「鐵飯碗」，新的觀念則是要打造「多元收入」，進而爭取財富自由，讓自己擁有更多的選擇。

胡珮高指出，人是群體動物，容易受到身邊人影響，投資理財和金錢觀念也是如此，如果沒有周遭人的支持，就須自己支持自己，強化信念每天看、每天念、每天想，進而付諸行動，以經驗增強信念。

陳清溪表示，因應AI人工智慧的快速發展，環境改變很快，康寧大學的課程也一定要彈性應變，鼓勵學生不斷學習，增加自己的知識及技術，才能因應快速變化的環境。