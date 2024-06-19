聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統教育獎得主／林佳慧半工半讀 烘焙拿9證照

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏科大食品系四年級林佳慧克服逆境，考取9張證照，今年獲總統教育獎肯定。 記者劉星君／攝影
屏科大食品系四年級林佳慧克服逆境，考取9張證照，今年獲總統教育獎肯定。 記者劉星君／攝影

屏東科技大學食品科學系四年級林佳慧國三起半工半讀完成學業，從西點烘焙找到興趣，征戰國內外比賽獲佳績，並考取烘焙相關專業證照9張，做好時間分配，克服逆境，媽媽是大陸新住民，「母親用愛教會我克服一切困難」，期許自己成為光照亮身邊的人，今年獲總統教育獎肯定。

林佳慧手臂燙傷的疤痕是她征戰國內外比賽留下印記，從國三起半工半讀，做過宴會廳、銷售員、食品工廠包裝員等，大學二年級時轉學到屏科大食品科學系夜間部，白天在學校文書組工讀，晚間上課，也參加餐旅系烘焙社團，專注西點烘焙、拉糖工藝。

林佳慧說，國三參加技藝班，做餐點帶回給家人分享，看到家人很開心，開起對西點烘焙興趣。家庭經濟不寬裕，有四姊妹，她排行老二，她說，過世的奶奶對她影響最大，奶奶曾跟她說「我是她的驕傲」。

林佳慧說，母親「用愛教會我克服一切困難」，期許「自己成為光才能照亮身邊的人」，大學受很多人幫助，當她有機會發光，要謝謝很多人幫助。

奶奶 家人 烘焙

延伸閱讀

屏科大林佳慧克服逆境獲總統教育獎 盼成為光照亮別人

護樹意識提高 台電人員也要考證照當「護身符」原因曝光

屏科大改編輕快版校歌歡送畢業生 總統教育獎林佳慧翻轉逆境催淚

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

相關新聞

總統教育獎得主／林佳慧半工半讀 烘焙拿9證照

屏東科技大學食品科學系四年級林佳慧國三起半工半讀完成學業，從西點烘焙找到興趣，征戰國內外比賽獲佳績，並考取烘焙相關專業證...

台科大研究中心創造技職教育優勢 以VR模擬流體力學

台科大技職賦能研究中心團隊發展技職教育情境、教具、教學方法，培訓高中職教師使用數位工具提升學生自主學習，亦發展讓學生能虛...

全國校際盃侍酒師菁英賽 龍華科大「越南籍正妹」奪銀

第12屆全國校際盃年輕侍酒師菁英賽成績揭曉，龍華科技大學觀光休閒系越南籍學生陳氏草兒，以優異表現奪得銀牌，日前她才獲得好...

萬里國中學弟致函賴總統 提技職發展2建言

總統賴清德今天接見萬里國中應屆畢業生許顥騰，肯定其在校表現優秀。據了解，促成今日接見是因為許顥騰寄至總統府信箱的一封信，...

北科大、Google與數發部合作 培育2000名資安即戰力

Google台灣今日舉行「Google資安人才培育計畫記者會」，與國立台北科技大學產學連結執行辦公室、數位發展部、資訊工...

影／為台爭光！3月大罹患腦麻、領中度身障手冊 「北護大生」成奪金國手

國立台北護理健康大學學生賴欣儀今年參加澳洲技能邀請賽，在健康照顧職類比賽勇奪金牌，9月將進軍法國里昂的國際技能競賽，期盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。