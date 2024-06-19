總統教育獎得主／林佳慧半工半讀 烘焙拿9證照

屏東科技大學食品科學系四年級林佳慧國三起半工半讀完成學業，從西點烘焙找到興趣，征戰國內外比賽獲佳績，並考取烘焙相關專業證照9張，做好時間分配，克服逆境，媽媽是大陸新住民，「母親用愛教會我克服一切困難」，期許自己成為光照亮身邊的人，今年獲總統教育獎肯定。

林佳慧手臂燙傷的疤痕是她征戰國內外比賽留下印記，從國三起半工半讀，做過宴會廳、銷售員、食品工廠包裝員等，大學二年級時轉學到屏科大食品科學系夜間部，白天在學校文書組工讀，晚間上課，也參加餐旅系烘焙社團，專注西點烘焙、拉糖工藝。

林佳慧說，國三參加技藝班，做餐點帶回給家人分享，看到家人很開心，開起對西點烘焙興趣。家庭經濟不寬裕，有四姊妹，她排行老二，她說，過世的奶奶對她影響最大，奶奶曾跟她說「我是她的驕傲」。

林佳慧說，母親「用愛教會我克服一切困難」，期許「自己成為光才能照亮身邊的人」，大學受很多人幫助，當她有機會發光，要謝謝很多人幫助。