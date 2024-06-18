台科大研究中心創造技職教育優勢 以VR模擬流體力學

台科大技職賦能研究中心團隊發展技職教育情境、教具、教學方法，培訓高中職教師使用數位工具提升學生自主學習，亦發展讓學生能虛擬實作，更貼近產業問題與情境的課程，包括車輛檢修、流體力學，都可透過科技輔助的教學和方式，增進學生學習成效與減少學用差距。

台科大技職賦能研究中心主任陳素芬表示，團隊主要研究議題包括科技輔助學習、自主學習策略、學習動機、批判思考及問題解決能力，相關研究成果也廣泛應用於實務教學中，尤其為技職教育的發展帶來實質貢獻。

台科大講座教授黃國禎培育高中職教師使用數位工具提升學生的自主學習。黃國禎表示，以桃園農工的汽車科車輛檢修實習課程為例，以往因工廠空間及設備有限，經常遇到教師授課操作示範時，學生只能尋找有限角度查看教師操作，無法仔細觀察，教師接受培育後，在課堂上就可利用呈現多個視角的多媒體教材和行動載具。

此外，在技術研發方面，台科大工程學院院長陳明志帶領的團隊，以3D虛擬實境（VR）模擬流體力學，讓學生以不同角度觀察由上往下墜落的球體的流場、壓力分佈以及速度。相較於傳統的教科書、圖像與2D影片，VR模型提供了獨特的沉浸式學習體驗，學生們亦可以與不同的3D流體力學模型互動，探索不同參數和條件，從而更深入地理解流體力學概念。