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北科大、Google與數發部合作 培育2000名資安即戰力

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
北科大與Google台灣合作推動資安人才培育計畫，數發部數位產業署副署長林俊秀（左起）、Google台灣總經理林雅芳、北科大副校長楊重光於啟動儀式合影。圖／北科大提供
北科大與Google台灣合作推動資安人才培育計畫，數發部數位產業署副署長林俊秀（左起）、Google台灣總經理林雅芳、北科大副校長楊重光於啟動儀式合影。圖／北科大提供

Google台灣今日舉行「Google資安人才培育計畫記者會」，與國立台北科技大學產學連結執行辦公室、數位發展部、資訊工業策進會等產官學夥伴，預計2025年底前合作培育2000名資安即戰力。

Google台灣總經理林雅芳表示，台灣地緣政治特殊，面臨嚴峻的資安挑戰，Google也致力協助台灣打擊不實資訊、加強資安防護，提高社會的數位韌性。今年和數位發展部、資訊工業策進會及北科大展開「Google資安人才培育計畫」，希望結合產、官、學界的力量，培養資安即戰力。

在美國已有超過15萬人透過課程結業取得「Google資安專業證書」（GCC），GCC是由Google資訊安全專家設計、授課，內容涵蓋風險識別、網路與設備保護、資安事件應對、資安分析師必備的Linux、SQL、Python工具操作，以及職場溝通技巧等八大主題，課程總計181小時，在職學員大約需花4至6個月完成。超過150家企業願意聘用具備GCC的求職者，在亞太區則有超過12萬5千人獲取證照，其中八成以上取得新工作機會、升職、加薪等職涯正面發展。

北科大副校長楊重光表示，隨著數位經濟和金融科技產業的快速發展，資安人才的培育變得日益重要。透過教育部「促進產學連結合作育才平台」，北科大產學連結執行辦公室與Google合作推動資安人才培育計畫，預計培育1500名GCC學員，盼縮小學用落差，滿足產業對國際化資安專業人才的需求。

楊重光進一步指出，北科大因應產業需求趨勢，設立了資訊安全碩士和博士學位學程，並擁有全國最多的資安專業領域師資。學校提供AI、資安、半導體等多元領域的學程和微學程，協助學生跨領域學習，自主掌握未來技術。

數發部數位產業署署長呂正華表示，這次數發部、資策會、北科大深化與 Google的合作，結合政府、產業與學術的力量，共同支持台灣資安人才的培育。期望透過計畫為台灣培育具備即戰力的資安人才，為台灣打造更安全的數位未來，讓台灣能更穩健地邁向亞洲矽谷的願景。

北科大 數位發展部 資安

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