和父母一起念大學 美和科大社工系1家3口同時畢業

美和科技大學社工系今天畢典有3名特別的畢業生，1對年近60的李氏夫婦為圓年輕時沒能讀大學的夢，與孩子同窗就讀社工系2年，今天3人同時畢業。

畢業生李明德表示，30年前因時空背景因素及地處偏遠交通不便，放棄上大學機會，跟太太凃銀春為了圓年輕時沒能唸大學的夢，再加上要讓孩子就讀目前最實用的科系，決定陪孩子一起唸大學，經過2年學習，在今天一起畢業。

李明德說，2022年無意中發現屏東美和科技大學社工系在招生，自己從事媒體工作，嗅出這是一門未來非常有就業機會，且可以真正服務大眾的科系，與妻子及孩子討論後決定一起就讀。

涂銀春說，這2年時間說長不長、說短也不短，但幾乎是沒了假日跟休閒，3人還會為課業起爭執，不過當然也有歡樂，如今熬過來，想想也是一種幸福。

與父母一起就讀的李文豪坦言，原本就有大學畢業學歷，一開始很排斥再來就讀，但看到父母親這樣的年紀仍有求學欲，加上政府目前推動社會福利政策，欠缺社工人員，思量後認為再多1項專長也不錯，又可幫父母圓夢，便同意陪父母一起就讀。

美和科技大學社工系新聞稿指出，1家3口除享畢業喜悅外，對李明德來說也是60歲生日最大、最珍貴的禮物。