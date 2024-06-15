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挺過退場 台鋼科大校院評鑑未過

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
高苑科技大學獲得台鋼集團捐助，去年申請改名「台鋼科技大學」。 聯合報資料照片 記者劉學聖／攝影
高苑科技大學獲得台鋼集團捐助，去年申請改名「台鋼科技大學」。 聯合報資料照片 記者劉學聖／攝影

高苑科大去年成為首例順利解除專案輔導的大專校院，並由台鋼集團接手改名台鋼科大盼重生，但根據教育部一一二學年科技校院評鑑報告，該校在「校務經營與發展」一項仍是未通過。學界分析，學校因資金挹注而解除專輔，但財團捐資不見得有能力改善師資、校務治理等層面，確實仍有一段路要走。

教育部近兩年依私校退場條例，陸續公告大專校院專案輔導學校名單。其中高苑科大因台鋼集團接手，順利解除專輔，環球科大、大同技術學院、東方設計大學、明道大學等專輔學校，都因改善期屆滿，將於今年七月底退場。

根據教育部評鑑報告，儘管教育部肯定高苑科大欲轉型成小而精實、保障就業的企業型科大，且鄰近工業區，有利產學合作和人才培育，卻還有數個待改善事項，包括本學年校務發展計畫仍未配合學校定位調整，生源萎縮也導致教學、營運成本增加，且先前逐年縮減教師研究績效獎勵經費，也導致研究量能下滑，不利產學合作。

由於若校院評鑑多次未過，有可能會重回專輔名單。私立科大校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥指出，資金雖已進來，但脫離預警或專輔的學校仍同百廢待舉，要延攬新的研究人才，同時又要考慮縮編，新血流入勢必較慢，要扭轉體質還需時間。

高教工會理事長周平認為，教育部歷來多期待民間出資，協助學校脫離專輔，學校為此也努力找人，但專輔學校通常都有各項病灶，不會只是缺錢等財務問題。如部分學校是因師資質量不符遭列專輔，即便錢進來也未能改善，因此解除專輔應有更嚴格的認定，如要求董事會能提出中長期辦學計畫、說明如何改善並治學，證明真有能力辦學。

私校工會理事長吳忠春表示，台鋼科大因集團進駐得以暫時解決財務危機、免除專輔，但報告也顯示，評鑑委員對集團資金進駐是否永續沒有充分的信心，羅列許多待改進缺失都跟財務有關。建議台鋼應在校務五年計畫中宣示未來持續捐資投入校務基金，讓教師安心投入教學與產學合作計畫、學生安心就讀，評鑑羅列的缺失才有望逐漸消除。

教育部 財務 高苑科大

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