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高中專業群科甄選放榜 錄取率51％

中央社／ 台北14日電

113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今天公告錄取結果，總計錄取5803人，錄取率51.02%，錄取者須於17日完成報到手續。

特招專業群科是以術科測驗為主的入學管道，著重實務選才，評估考生的興趣、能力、性向等，決定錄取與否。

教育部今天發布新聞稿，113學年度錄取結果公告，今年度共91校、359個科（班、組群）辦理，開出8064個招生名額，報名學生1萬1375人，錄取5803人，總錄取率為51.02%。

教育部表示，考生可到各招生學校網站查詢。台北科技大學附屬桃園農工、嘉義高商、新營高工、成功大學附屬台南高工、台南高商則是辦理撕榜後公告錄取結果。

教育部提醒，錄取學生可在報到前利用學校網站招生宣導專區，查詢報到相關資訊，並於17日依簡章規定時間完成報到手續，確保個人權益。

教育部

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