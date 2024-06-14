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美容轉攻美髮 弘光科大生韓國無限挑戰賽奪金獎

中央社／ 台中14日電

弘光科技大學美髮造型設計系學生蔡昀芸由美容轉學轉攻讀美髮，不到1年時間，她努力補強技術，今年5月和老師一起參加「韓國2024無限挑戰大賽」，在創意剪染奪最高榮譽金獎。

弘光科大今天發布新聞稿指出，「韓國無限挑戰大賽」已舉辦20屆，今年有來自美國、日本、德國、香港、台灣等13個國家選手參賽，美髮藝術、化妝各項目比賽參賽選手總共1363名。美髮造型設計系副教授呂佩芸表示，主辦單位統一發參賽服裝給選手，讓評審專注在作品展現上。

呂佩芸獲得創意染髮設計的最高榮譽金獎，得獎作品「霞光」以「光雕渲染」創作手法呈現色彩與光影的變化，染劑的色彩調配及拿捏頭型變化染出彩虹般整齊色彩最為困難，讓色彩在頭髮上呈現出有如霞光光影變化的視覺效果，展現出具視覺衝擊的立體光感髮型。

化妝品應用系助理教授早川涉奪新娘彩妝最高榮譽金獎，他在賽前特地研究韓式新娘妝，發現以橙色和粉紅色為主的簡約妝容非常流行。他以此為基礎，加上使用乾燥花展現新娘自然高雅氣質的創意來設計作品。

早川涉指出，正式比賽時本要使用練習中用過的乾燥花，賽前一天外出發現一間花店裡有與妝容非常搭配的濃粉色乾燥花，馬上購買使用，他認為這也是比賽成功的關鍵之一。

蔡昀芸則說，大一念另所大學造型設計科系，因課程比較偏重美容，她本身對美髮較有興趣決定轉學。大二上學期一開學就努力補強技術，今年5月老師鼓勵她一起報名韓國賽事。

蔡昀芸的作品以海藍色為基調，搭配亮眼的黃色、蒂芬妮藍，事先在假人頭上染好顏色，賽場比賽50分鐘內時間要完成剪髮及造型，首次出國比賽，眾多選手同台比賽讓她很緊張。她依據練習的手感依序完成剪髮、吹整，順利做出獲得評審肯定的作品。

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