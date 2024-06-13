大漢學院停辦爭議 教育部：未核准計畫前仍可招生

大漢技術學院預計114學年度停辦，教師多次北上陳情，擔心開突襲停辦、惡性退場的先例。教育部今天說，目前還沒收到停辦計畫，在正式核定前，大漢學院仍可招生。

受少子女化衝擊，位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院，董事會於今年2月決議停辦，4月舉辦學生說明會。不過後續多名師生在工會代表的陪同下，多次北上陳情，認為董事會在教育部尚未同意的情況下就對外宣布停辦，若開先例會讓其他學校效法，影響師生權益。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」專案報告。中國國民黨籍立委萬美玲質詢時提到，大漢學院董事會有「先斬後奏」的疑慮，並詢問今年度大漢學院是否須繼續招生。

教育部次長葉丙成表示，大漢學院的停辦計畫還沒送到教育部，後續將嚴格審視相關程序。技職司長楊玉惠補充，由於教育部還沒正式核定，大漢學院113學年度仍能招生，目前學校是採取「單招」的方式，而非參加聯合招生管道。

民主進步黨籍立委郭昱晴也提到，花蓮大專較少，且和大漢學院原本的領域不一定能配合，退場後學生權益會受到嚴重影響。

葉丙成表示，對於花蓮大專沒有對應到的科系，會請別的學校開設專班，讓大漢學院的學生可以在專班一起念到畢業。

楊玉惠則補充，目前瞭解在花蓮地區，慈濟大學沒有餐飲觀光科系，因此大漢學院未來若正式停招、停辦，會開放其他縣市的科大到花蓮開辦校外專班，確保大漢學院學生權益。