鎖定太空技術 北科大產學攜手育低軌衛星通訊人才
為推動太空領域的產學合作，北科大攜手產業和夥伴學校合作，希望搭建產學溝通橋梁，培育未來的種子教師，合力培育B5G低軌衛星通訊人才。
台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大執行教育部補助「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」計畫，近日舉辦企業與夥伴學校合作說明會及種子教師工作坊，除了邀請企業與機構代表說明台灣太空產業的發展現況與未來展望，也針對種子教師進行培訓。
北科大電資學院院長張陽郎提到，北科大在10多年前就協助輝達推廣太空遙測「天氣研究預報模式WRF」GPU平行高效能計算方法的研究，助攻輝達屹立全球市場；此次執行教育部計畫，希望將業界最新的太空技術與需求引入校園，讓學生接觸到最前沿的科技，為就業做好準備。
北科大教務長黃育賢表示，藉由參與本計畫，期盼強化學校與產業合作，使學生在校期間就能接觸到真實的業界案例，並將所學應用於解決實際問題；透過此培育模式，幫助學生畢業後迅速融入職場。
北科大指出，學校希望能搭建產學溝通橋梁，培育未來種子教師，以及射頻模組、通訊與接取網路及系統應用等技術的整合人才，合作提升台灣衛星通訊領域的國際競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言