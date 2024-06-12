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鎖定太空技術 北科大產學攜手育低軌衛星通訊人才

中央社／ 台北12日電

為推動太空領域的產學合作，北科大攜手產業和夥伴學校合作，希望搭建產學溝通橋梁，培育未來的種子教師，合力培育B5G低軌衛星通訊人才。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大執行教育部補助「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」計畫，近日舉辦企業與夥伴學校合作說明會及種子教師工作坊，除了邀請企業與機構代表說明台灣太空產業的發展現況與未來展望，也針對種子教師進行培訓。

北科大電資學院院長張陽郎提到，北科大在10多年前就協助輝達推廣太空遙測「天氣研究預報模式WRF」GPU平行高效能計算方法的研究，助攻輝達屹立全球市場；此次執行教育部計畫，希望將業界最新的太空技術與需求引入校園，讓學生接觸到最前沿的科技，為就業做好準備。

北科大教務長黃育賢表示，藉由參與本計畫，期盼強化學校與產業合作，使學生在校期間就能接觸到真實的業界案例，並將所學應用於解決實際問題；透過此培育模式，幫助學生畢業後迅速融入職場。

北科大指出，學校希望能搭建產學溝通橋梁，培育未來種子教師，以及射頻模組、通訊與接取網路及系統應用等技術的整合人才，合作提升台灣衛星通訊領域的國際競爭力。

北科大 太空 衛星通訊

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