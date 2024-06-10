獎學金人人有份 私立技專撒錢救招生

四技二專統測日前寄發成績單，考生屆時可持成績參與四技二專聯合登記分發。但私立技專校院近年苦於少子化，為搏註冊率，確保招生人數、獎補助不被砍，於聯合分發階段祭出獎學金加碼殺手鐧，統測原始成績三百分以下即發給三千元，可謂填者有獎。

明新科大祭出考生以第一志願錄取，統測成績原始總分三百分以下，註冊並完成當學期學業可領取三千元；中國科大則是錄取台北校區特定學院並註冊，可獲獎學金五千元；輔英科大部分科系統測分數達到二百六十分，可獲得二萬元。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，今年不少科大發出三至五千元獎學金，可謂人人有獎，還有學校月月發，在於少子化下私立技專校院註冊率不佳，學校要達到一定註冊率才能獲得教育部獎補助，更願意花錢先顧註冊率，之後再從補助款內賺回來，學生更是不拿白不拿。

據統計，今年四技二專不含二技，報考數約六點九萬人，較去年再減少四六二○人，約莫少了三間學校新生數。魏佳卉認為，近年如同私校生存保衛戰，「還有錢的先拿出來花」，否則註冊率等各項條件未達標，屆時列入專案輔導恐沒得花。

私校工會理事長吳忠春也談到，教育部近年規範學校一定比例經費需提做獎學金，於是學校更傾向用於入學獎學金，畢竟吸引一人入學，兩年學費就多廿萬，多收一個是一個。

北市大安高工校長楊益强則談到，對學生而言，三百分以下讀哪一間已差不多，獎學金是一噱頭、賣點。