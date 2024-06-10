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朝陽科大航機系 畢業生就業100%
朝陽科技大學昨天和今天畢業典禮，今年共3019名畢業生，最大亮點為42名航機系應屆畢業生全數找到航空公司或航太零組件等航太產業工作，其中錄取星宇航空等航空公司占8成，平均起薪4.8萬元。
朝陽科大校長鄭道明說，近年朝陽科大國際排名大躍進，連7年蟬聯英國泰晤士高等教育（THE）全球最佳大學，更榮登QS 2025年世界大學排名，連2年蟬聯全台唯一進榜私立科大，辦學績效亮眼。
鄭道明指出，朝陽科大航空學院培養機務、航務及運務專業人才，並以航空機械維修暨複合材料應用為發展重點，今年迎來第二屆畢業生。因應疫情解封、旅遊市場復甦，航空產業需才恐急，航空學院預計未來10年培養850名航空專才。
航空機械系主任王玉城說，航空機械系附設航空維修訓練中心採學位結合證照課程模式，學生考取證照後在業界吃香，今年42名航機系應屆畢業生全數找到工作。
錄取星宇航空飛機維修員的航機系畢業生王明哲說，高職取得飛機修護乙、丙級相關證照，大學增進英語能力及技能，大三時系上成立147專班，他因此考取航空器維修工程師證照，也順利錄取星宇航空。
錄取華信航空航線修護技術員的高瀨翼說，他兒時搭機到日本，夢想成為航空維修工程師，考量維修手冊是英文版本，也需要英文溝通，因此他重心加強英文，大三赴西班牙猛龍大學交換學生，並獲教育部計畫學海飛颺獎學金。
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