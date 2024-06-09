五專優先免試提供1.5萬名額 6月11日截止登記志願

113學年度五專優先免試入學有41所公私立技專參與，提供1萬5740個名額，已報名的考生應於6月11日下午5時前完成志願登記，每人至多可填30個志願。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，五專優先免試入學招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，五專優先免試入學以「多元學習表現」、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」、「國中教育會考」、「寫作測驗」、「志願序」等項目，作為超額比序總積分採計項目。

113學年度五專優先免試入學有41所公私立技專參與，提供1萬5740個名額（含原住民等7類特種生名額）；已完成報名的考生，應於6月11日下午5時前完成網路志願登記，免試生選填志願以30個為限。

113學年度五專優先免試入學分發結果預計6月14日上午9時起公告並開放查詢，免試生如對分發結果有疑問，可於6月14日上午9時至下午5時期間申請複查，獲分發的錄取生應於6月18日下午2時前，依各校規定方式進行報到。