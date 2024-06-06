救技職教育 教長提新五專模式

少子化危機下，台灣技職體系面臨招生困境，教育部長鄭英耀上任後，昨日舉行首場媒體聯訪，提出三加二的「新五專模式」，讓高職與科技大學合作，學生前三年就讀高職、後二年就讀科大，有望減輕高職招生壓力。且因大專校院近年面臨轉型或退場危機，教育部也拋出「單科專門學校」構想，盼讓學校與產業結合。

逾四十年前，高職、高中學生數為七比三，少子化和家長觀念使然，兩者占比逐步拉近，一○八學年首度「黃金交叉」，就讀高中人數超越高職，今年四技二專考生數更不到十萬人。

對於近年技職體系面臨崩解，鄭英耀提到，在家長期待與產業人才需求下，約有八、九成高職生，多希望就讀科技大學，學習更高階產業技術，因此，學生於高二、高三階段就開始準備升學考試，而非準備就業，導致高職培養基礎人才目標被弱化。

教育部政務次長葉丙成談到，為滿足家長對子女生涯發展期待、兼顧產業人才需求，希望借鏡過去五專的經驗，讓高職與科大合作推動「新五專模式」，研擬使用雙聯學位方式，專一至專三在高職就讀，專四至專五由科大負責，一方面紓解高職升學壓力，二來讓學生畢業後取得副學士，五年間不必再擔心升學問題，讓學習和業界接軌。

鄭英耀舉例，台灣四面環海，設有海事暨水產群科的高職多在非都會區，面臨招生挑戰，但台灣仍需要相關人才，若高職與科大屆時可合作，就能提供新的學習模式，確保技職端人才培育，也能為產業所用。

此外，教育部的新團隊也拋出單科專門學校構想，為產業所需核心技能，設計專屬課程，成為在職進修專門學校，或前瞻科技、海洋科技、太空科技等特殊領域人才專門學校。

鄭英耀舉例，半導體公司需要大量人才，可將產業核心關鍵技術，轉化為六至八門課的核心課程，專門學校就可與此公司合作，確保教學、人才培育品質，且畢業後為公司所用。

技職司長楊玉惠表示，過去規定大學至少需三個學院，未來則可打破制度；現在是技職黃金時代，產業亟需人才，未來要更對準國家產業。教育部將搭配制度調整，鼓勵技專校院退場前先轉型，跟企業合作創造產業聚落。