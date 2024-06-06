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教部提「新五專模式」 專家：先釐清學制怎銜接
對於教育部提出三加二的「新五專模式」，專家建議教育部須盤點全國生員人數，進行群科專業與產業技術人才需求的中長期規畫，也須釐清學制銜接方式，才能讓外界更了解教育部的作法。
全教總高中職委員會主委林金財指出，海事水產群的招生名額，大於考生名額，就適合「新五專」模式，不過也需釐清學制如何銜接，若涉及合併、改隸，就有師資的相關問題，教育部需有更清楚的作法。
升學平台「大學問」執行長魏佳卉則認為，目前技職學校與科技大學，已有產學攜手班等合作模式，技職人數減少的主因，不在於班別不足，而是學生不了解技職出路。教育部除加強技職專業宣導，更需盤點全國生員人數，進行群科專業和產業技術人才需求的中長期規畫，而非以網紅，即興式提出天馬行空的新五專學制，若相關思維無法落地，終究是災難一場。
教育部未來賦予技職學校辦學彈性，可轉型為太空科技、海洋科技等特殊領域的「單科專門學校」，龍華科大校長葛自祥說，因應少子化，科大本來就在瘦身，各校招生名額不斷減少、做系科整併。教育部單科大學的概念與現在的發展一致，但過程中一定會有科系遭淘汰，因此教育部在教師問題上，應給更多理解、支持。
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