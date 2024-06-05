退場規畫曝光／大漢學院停辦 9成生反對

113學年度科技校院繁星甄選入學榜單，新北市立瑞芳高工有9位同學上榜，全數皆錄取國立科大，成績斐然，在今(3)日的畢業典禮上，多位準大學生也到場參加學校最後一場活動，校長潘泰伸也鼓勵學生選擇在地就學，一樣可以培養好實力，拼出亮眼好成績。

2024-06-03 22:39