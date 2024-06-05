聽新聞
test
0:00 / 0:00
退場規畫曝光／大漢學院停辦 9成生反對
今年二月大漢技術學院董事會對外宣布欲停招、停辦，引起譁然。大漢數個學生會日前發起在校生意見問卷調查，九成學生堅持原校畢業，逾九成反對停招停辦，更對董事會表達不信任、應解散董事會；教師則爭取捐予公立大專校院。
本報掌握一紙教育部規畫，本預計四月上旬召開校務會議後開董事會討論、通過停辦計畫，法人預計於四月中旬將停辦計畫送至教育部審查，後由教育部於五月中旬前召開私校諮詢會徵詢意見，預計六月中前召開設立變更停辦委員會通過審議，六月底前核定一一三學年停招、一一四學年起停辦。
高教工會控訴，大漢逾半數教師加入工會，才讓校方至今無法將停辦計畫送至主管機關，但校長林岳輝為達成董事會指令，不惜違法更換校務會議委員，並違法解除工會會員行政職務，形同違法亂紀。
大漢技術學院企管系副教授陳建宏則表示，教育部雖已排妥參考時程，但校務會議無法召開，董事會停辦計畫書無法送出，原規畫時程已被打亂。今天將再次召開校務會議，校方也企圖更改成員，欲讓出席人數過半並實施董事會意志，但教師主張，校務會議組成仍違背學校組織規程和大學法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言