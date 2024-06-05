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退場規畫曝光／大漢學院停辦 9成生反對

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
花蓮新城鄉的大漢技術學院董事會年初決議，自113學年度、今年8月起，依私校法停招停辦。報系資料照。引起師生強烈反彈。報系資料照
花蓮新城鄉的大漢技術學院董事會年初決議，自113學年度、今年8月起，依私校法停招停辦。報系資料照。引起師生強烈反彈。報系資料照

今年二月大漢技術學院董事會對外宣布欲停招、停辦，引起譁然。大漢數個學生會日前發起在校生意見問卷調查，九成學生堅持原校畢業，逾九成反對停招停辦，更對董事會表達不信任、應解散董事會；教師則爭取捐予公立大專校院。

本報掌握一紙教育部規畫，本預計四月上旬召開校務會議後開董事會討論、通過停辦計畫，法人預計於四月中旬將停辦計畫送至教育部審查，後由教育部於五月中旬前召開私校諮詢會徵詢意見，預計六月中前召開設立變更停辦委員會通過審議，六月底前核定一一三學年停招、一一四學年起停辦。

高教工會控訴，大漢逾半數教師加入工會，才讓校方至今無法將停辦計畫送至主管機關，但校長林岳輝為達成董事會指令，不惜違法更換校務會議委員，並違法解除工會會員行政職務，形同違法亂紀。

大漢技術學院企管系副教授陳建宏則表示，教育部雖已排妥參考時程，但校務會議無法召開，董事會停辦計畫書無法送出，原規畫時程已被打亂。今天將再次召開校務會議，校方也企圖更改成員，欲讓出席人數過半並實施董事會意志，但教師主張，校務會議組成仍違背學校組織規程和大學法。

教師 教育部 高教

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