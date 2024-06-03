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繁星就奪台大醫學系榜首 屏東高中他沒補習「校排第一」親揭面試技巧

瑞芳高工在地就學成績亮點 畢業典禮繁星點點

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市立瑞芳高工有9位同學上榜，全數皆錄取國立科大，成績斐然。圖／觀天下有線電視提供
新北市立瑞芳高工有9位同學上榜，全數皆錄取國立科大，成績斐然。圖／觀天下有線電視提供

113學年度科技校院繁星甄選入學榜單，新北市立瑞芳高工有9位同學上榜，全數皆錄取國立科大，成績斐然，在今(3)日的畢業典禮上，多位準大學生也到場參加學校最後一場活動，校長潘泰伸也鼓勵學生選擇在地就學，一樣可以培養好實力，拼出亮眼好成績。

適逢鳳凰花開畢業季，許多學校也陸續舉行畢業典禮，今(3)日新北市瑞芳高工舉行畢業典禮，包括許多傑出校友也返校為即將畢業的學弟妹勉勵祝福，瑞芳高工今年繁星甄選入學成績表現不俗，其中就讀瑞芳國中的簡鴻任，選擇在地就讀瑞芳高工，這次也順利錄取台科大應用外語系，他也成為在地就學的最佳典範。

瑞芳高工校長潘泰伸說，今年繁星放榜，共有9位學生上榜，全部都考取國立科大，其中有3位都是原本在瑞芳讀國中，畢業後選擇瑞芳高工，他們也是在地就學的最佳典範，勉勵學生堅持自己的夢想，跟自己的興趣做結合，具備良好的態度，堅持到底的精神，一切都有無限可能。

新北 瑞芳高工 畢業典禮 繁星

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