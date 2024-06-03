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留學生視角捕捉台灣魅力 台科大生圖文攝影賽獲獎

中央社／ 台北3日電

台科大外籍生參加「台灣好精彩！」圖文攝影大賽，包辦第2名、第3名，還有2名學生獲得佳作，透過留學生的視角，捕捉台灣的獨特魅力。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，由台灣獎學金及華語文獎學金計畫辦公室主辦的第12屆「台灣好精彩！」圖文攝影大賽，今年活動主題為「時光台灣」，希望外籍生觀察台灣歷史和文化的變遷，並捕捉時光中的美好瞬間。

台科大外籍生在「台灣好精彩！」圖文攝影大賽中包辦第2名、第3名，還有2名學生獲得佳作，透過留學生的視角，捕捉台灣的獨特魅力。

榮獲第2名的李欣伃來自馬來西亞，她表示，設計系的必修攝影課讓她學到許多攝影技巧，並發覺對攝影的熱愛；為了這次比賽，她花2週時間深入走訪台北各個角落，從復古的髮廊到古樸的老街，感受到傳統復古與現代活力的完美融合。

來自瓜地馬拉的傅博恩（Bryan Roberto FloresGuerrero）在這次圖文攝影大賽獲得第3名。他的作品分別在七星潭、淡水、日月潭及台東關山等地拍攝，這些皆是他心中的「寶藏景點」。

傅博恩提到，自己平時的攝影作品多為風景及建築，這次獲獎作品中唯一有人物入鏡的照片是在淡水拍攝，當時想記錄紫橘色的天空，意外地發現海天一色的景象使人看起來彷彿在空中漂浮，希望透過作品傳達「在忙碌的生活中，也別忘了停下腳步，欣賞身邊美景」的理念。

外籍生 馬來西亞

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