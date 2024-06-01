北市推技職教育 師資難覓請命中央

北市112學年度技術性高中共27校，1403名教師、2萬1986位學生，教育局技職教育科昨揭牌，台北市教育局坦言，技職師資愈來愈難覓，盼教育部研議放寬教師資格；有學校建議教育部，全面開放公費生制度，有助於培養優質師資。

教育局去年8月1日成立技職教育股，成員一共6人，隸屬中等教育科，今將升格為技職教育科，團隊規模擴大成1個科、3個股、15人，資訊教育科長陳秉熙今將轉任技職科長，盼未來預算也能增為3倍。

陳秉熙表示，新科掛牌首要重點是無人機教育發展，盼透過電子、電機、機械的群科共同協作，對準電動車、無人機、智慧能源等新興產業，開發相關課程、培育相關人才。

他坦言，技職教育目前兩困境，一是技職師資愈來愈難覓，業界景氣好，使得部分教師不見得會選擇到校教書，且新式教師證書以「群科」專長核發，舊式則是較為侷限的「類科」，因此希望教育部研議放寬教師的資格。二是學生入學適性問題，除了幫助學生選擇喜愛科目，也會強化輔導中離者轉科。

大安高工校長楊益强說，師資是職業學校最大隱憂，由於產業界蓬勃發展，優秀人才傾向留在業界，曾爭取推動公費生制度，教育部已同意但限定特定群，他盼未來能全面開放。

台北市教師會理事長蘇銘彥表示，現在社會氛圍以升學導向，但讀書非唯一出路，技職教育符合時代趨勢，技職教育科成立有助學生多元選擇、及早決定志向，產學合作也能解答學生問題。

台北市高職學生家長會聯合會總會長蔡巧貴分享，技職教育負責單位從股升格為科，優點在於資源運用會變多，講座、活動、賽事交流等將會更豐富，隨著學生參與度提高，也會增加自信心、開拓眼界。