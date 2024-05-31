北市技職教育科揭牌 負擔拓展國際視野4大任務

搭配台北市青年局明天成立，台北市教育局技職教育科今天揭牌，將負起增進學生國際視野、深化職涯探索、提升數位素養及推動創新協作4大任務，培育台灣產業升級所需人才。

台北市教育局今天舉辦技職教育科揭牌儀式，出席者包含教育部技術及職業教育司副司長柯今尉、台北市青年局長殷瑋、台北市勞動局副局長江明志、台北市高職校長及台北市各級學校家長會聯合會總會長等。

台北市副市長林奕華致詞表示，成立技職教育科不僅落實市長蔣萬安政策方向，也符合108課綱強調動手操作及知識統整的精神，並迎合新世代的發展理念，培育符合企業需求、幫助台灣產業升級的頂尖人才。

林奕華指出，未來技職教育應朝向精緻化、適性化、智慧化及國際化，政府帶頭成立技職科，也是希望社會教育觀念跟著調整，落實多元展能、減少學用落差，並引進更多業師、更多產學合作。

台北市教育局長湯志民表示，台北市技職教育推動有成，例如今年首度舉辦的首都盃國際技能競賽，就將6面金牌、5個職類的首獎留在台北，並累計與企業合作成立11間技術教學中心，讓學生走在產業及趨勢的最前端。

湯志民期許，技職科以相較過往3倍的人力成軍，將負擔推動創新協作、增加學生國際視野、深化職涯探索及提升數位素養的重責大任。

台北市教師會理事長蘇銘彥會後受訪表示，社會上普遍採取升學導向，但技職教育符合時代趨勢，意即讀書不是唯一的路，技職科成立不僅有助於拓展學生志向及興趣，產學結合也能解答學生更多實務問題。

大安高工校長楊益強說，以往雖然有技職教育股，但升格獨立為專屬科室後，更能聚焦教育能量、彰顯各校特色，不過師資是技職教育最大的隱憂，因為產業界蓬勃發展，許多優秀人才傾向待在業界，盼政府考慮推動公費生制度，培養優質師資進到校園訓練下一代。

台北市高職學生家長會聯合會總會長蔡巧貴認為，單一科室代表能運用的資源變多，無論是講座、賽事或學習機會都會更豐富，有助於進一步提升孩子的自信心及開拓眼界。