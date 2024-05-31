快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

北市技職教育科揭牌 負擔拓展國際視野4大任務

中央社／ 台北31日電

搭配台北市青年局明天成立，台北市教育局技職教育科今天揭牌，將負起增進學生國際視野、深化職涯探索、提升數位素養及推動創新協作4大任務，培育台灣產業升級所需人才。

台北市教育局今天舉辦技職教育科揭牌儀式，出席者包含教育部技術及職業教育司副司長柯今尉、台北市青年局長殷瑋、台北市勞動局副局長江明志、台北市高職校長及台北市各級學校家長會聯合會總會長等。

台北市副市長林奕華致詞表示，成立技職教育科不僅落實市長蔣萬安政策方向，也符合108課綱強調動手操作及知識統整的精神，並迎合新世代的發展理念，培育符合企業需求、幫助台灣產業升級的頂尖人才。

林奕華指出，未來技職教育應朝向精緻化、適性化、智慧化及國際化，政府帶頭成立技職科，也是希望社會教育觀念跟著調整，落實多元展能、減少學用落差，並引進更多業師、更多產學合作。

台北市教育局長湯志民表示，台北市技職教育推動有成，例如今年首度舉辦的首都盃國際技能競賽，就將6面金牌、5個職類的首獎留在台北，並累計與企業合作成立11間技術教學中心，讓學生走在產業及趨勢的最前端。

湯志民期許，技職科以相較過往3倍的人力成軍，將負擔推動創新協作、增加學生國際視野、深化職涯探索及提升數位素養的重責大任。

台北市教師會理事長蘇銘彥會後受訪表示，社會上普遍採取升學導向，但技職教育符合時代趨勢，意即讀書不是唯一的路，技職科成立不僅有助於拓展學生志向及興趣，產學結合也能解答學生更多實務問題。

大安高工校長楊益強說，以往雖然有技職教育股，但升格獨立為專屬科室後，更能聚焦教育能量、彰顯各校特色，不過師資是技職教育最大的隱憂，因為產業界蓬勃發展，許多優秀人才傾向待在業界，盼政府考慮推動公費生制度，培養優質師資進到校園訓練下一代。

台北市高職學生家長會聯合會總會長蔡巧貴認為，單一科室代表能運用的資源變多，無論是講座、賽事或學習機會都會更豐富，有助於進一步提升孩子的自信心及開拓眼界。

北市 教育局 湯志民

延伸閱讀

北流1.9億爭議款文化部恐要出錢？ 蔡詩萍：依監院報告重新協商

技職教育沒人念？北市辦技職首都盃 林奕華曝人才流失嚴重性

空手道／文姿云重返國際舞台 變身教練指導恩師征戰世壯運

113年全中運 北市金牌數、總獎牌數及總錦標成績居全國之冠

相關新聞

四技二專甄選3.8萬人過一階篩選 6月6日起上傳備審資料

技專校院招生委員會聯合會今天上午10時起，在四技二專甄選入學網頁公布第一階段篩選結果，共計3萬8159人通過第一階段篩選...

惜燈不熄燈！大同技術學院退場前號召校友返校參加感恩餐會

教育部列管專案輔導的嘉義大同技術學院，因財務未改善，7月31日停辦退場，6月15日舉行最後一屆畢業典禮，校方選在退場前7...

崑大應屆畢業張子軒以咖啡為志業 參賽8獎沖出回甘人生

崑山科大餐飲管理廚藝系應屆畢業生張子軒原不熱衷學習，因對咖啡興趣積極鑽研技術，在杯測、手沖、拉花等多項競賽拿下8項優勝，...

北台灣設計類科之冠 鶯歌工商9月增設多媒體設計科

新北市立鶯歌工商是北台灣最多設計類科的職校，各科共擁有3棟大樓，總數逾40間以上設計專業教室和實習工場...

瑞芳高工9大專業群科 土木建築設備堪比科大等級

新北市立瑞芳高工位於台灣東北角，承傳著八田與一工程師典範，培育台灣工業發展的新血輪...

引領未來學習新趨勢！ 淡水商工打造5G新科技學習示範學校

新北市立淡水商工有卓越的師資陣容、多元課程，以培育「追求自我實現的世界公民」為學校願景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。