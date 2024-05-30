北台灣設計類科之冠 鶯歌工商9月增設多媒體設計科

新北市立鶯歌工商是北台灣最多設計類科的職校，各科共擁有3棟大樓，總數逾40間以上設計專業教室和實習工場，113學年將建置專業虛擬影音攝影棚，包括錄音室、導播間、綠幕、器材室等，歡迎對數位媒體科技、影音動畫有興趣的學生報考。

鶯歌工商使用單眼相機、棚燈、反光板進行文創商品棚拍。圖／新北市教育局提供

●因應直播影音文化盛行 建置虛擬影音攝影棚

鶯歌工商指出，有感於Vtuber、Livestream直播影音文化盛行，今年9月新增多媒體設計科，加上原有陶瓷工程科、美術工藝科、廣告設計科，全校共有4種設計群科，是北台灣最多設計類科的職校。

鶯歌工商學生利用專業剪片軟體Adobe Premiere進行影音剪輯作業。圖／新北市教育局提供

鶯歌工商表示，113學年將建置全新的專業虛擬影音攝影棚，包括錄音室、導播間、綠幕、器材室等，讓對影音、動畫有興趣的同學可使用業界等級的空間設備，自創的作品。此外，多媒體設計科除必修繪畫、圖學、基本設計、攝影、設計概論外，還有數位影音技能領域、互動媒體專屬課程，以及，網頁設計、動畫製作、數位商業攝影、影音製作和剪輯。

鶯歌工商學生使用專業攝影機進行畢業製作影片拍攝。圖／新北市教育局提供

鶯歌工商也注重學生國際議題、科技素養，另規畫國際教育、創意潛能開發、多媒體專業英文等學科課程，數位傳播實務、創意數位整合實務等專業課程，學生可在多元選修課程中，選擇自己喜愛的數位插畫、動漫角色設計、動畫電影製作等課程，作為高三的畢業專題。

●必修與選修課程多元 畢業後可選擇升學或就業

此外，設計類科在學期間可參與各類美術設計比賽、技藝競賽、技能競賽爭取榮譽，畢業後可選擇升學或就業，升學方面可就讀數位多媒體設計系、視覺傳達設計系、傳播藝術系、動畫設計系、工商業設計系等，並可跨足相關領域的工藝設計、服裝設計、建築設計、藝術創作等。

鶯歌工商說，設計類科未來就業職涯寬，插畫設計師、動畫師、導演、導播、錄音師、網頁設計師等，甚至空間設計、流行時尚設計師都屬於相關領域的工作。

鶯歌工商校長顏龍源說，歡迎對數位媒體科技、影音動畫有興趣的學生來就讀多媒體設計科，個性活潑外向可走影音拍攝幕前路線，個性沉穩內斂能執行幕後的數位科技操作，對2D、3D動畫藝術有興趣的同學也能在多媒科學到各種技術。

●鶯歌工商官網：https://www.ykvs.ntpc.edu.tw/

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