瑞芳高工9大專業群科 土木建築設備堪比科大等級

新北市立瑞芳高工位於台灣東北角，承傳著八田與一工程師典範，培育台灣工業發展的新血輪，3萬多名校友分佈於百工百業，展現技能特色適性學習，以技職為本務實致用，接軌國際。

瑞芳高工90週年裝置藝術。圖／新北市教育局提供

●提供多元學制選擇 整合在地文史 提升雙語能力

瑞芳高工今年歡慶90週年校慶，學校有多元學制，包括機械、電腦機械製圖、空間測繪、建築、室內空間設計、資訊、電子、電機、應用英語9大專業群科；綜合高中有學術學程、藥學護理、資訊應用學程；體育班、綜合職能餐飲服務科、建教合作、進修部等，適性揚才重視專業呼應12年國教的基本精神。

澳洲瑪格麗特河高中姐妹校與瑞芳高工學生進行互動交流。圖／新北市教育局提供

瑞芳高工也整合在地文史結合專業，延續新北創新教育加速器、頂尖群科、雙語實驗班補助，以「礦工飲食文化」為主軸發展學校特色，發展餐服、機械、製圖、室設、測繪、應英等類科專業實作課程，開創一系列文創商品。此外，瑞芳高工也推動雙語實驗班，強化學生聽說讀寫能力，雙語寒暑假營隊每年國際線上教學分別與澳、德、菲、印等國家學子文化交流，邀請18位教師將雙語教材研發融入，雙師(中外)協同授課。

瑞芳高工的雙語教育國際交流，與澳洲瑪格麗特河高中進行橋樑抗震結構實作互動。圖／新北市教育局提供

●完善專業群科設備 教學強調務實致用

瑞芳高工近年也積極完善專業群科設備，是新北市唯一設有土木建築群。教學器材如透地雷達、無人測量船等堪比業界科大等級，教學強調務實致用，近二年於工科技藝競賽資訊、建築、土木職種獲雙項全國第一殊榮。

瑞芳高工學生榮獲112學年工科賽測量職種全國金手獎第一名。圖／新北市教育局提供

而資電類科常年推動智能家居，與禾聯企業技術合作，更藉由整理修護舊家電的技能服務社會關懷弱勢；教師專業教學技藝創研、勤管嚴教，近年獲教育部教學卓越獎金質獎殊榮、師鐸獎教師4人，共連年獲親子天下創新教育100肯定。

●辦學願景：「優質學府、活力瑞工」

瑞芳高工校長潘泰伸提出治校願景，以「人文、創新、卓越、科技」四面向發展，期盼學生朝「品格、創新、勤學、巧藝」邁進，結合產官學、社區資源永續經營持續提升教學、研究、行政、服務，締造優異績效，瑞工師生優質表現展現學校多元豐沛活力，達成創新共好理念。

●新北瑞芳高工官網：https://web.jfvs.ntpc.edu.tw/index.orig.php

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