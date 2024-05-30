引領未來學習新趨勢！ 淡水商工打造5G新科技學習示範學校

新北市立淡水商工有卓越的師資陣容、多元課程，以培育「追求自我實現的世界公民」為學校願景。學校將VR技術融入在各領域中，比如用VR頭盔體驗操控無人機、結合VR技術開設園藝治療課程等，成為嶄新5G新科技學習示範學校。學校也與華碩文教基金會合作，為北海岸中小學志工服務，推動環保與永續發展，以培育符合現代國際社會所需之公民為職志。

●善用科技 創造身臨其境的學習體驗

淡水商工指出，學校探索教育創新理念，結合智慧教學，並成立5G新科技學習跨域教師社群，引入VR技術為學生打造身臨其境的學習體驗。此外，學校也推動資訊科技教學，不僅鼓勵學生學習如何使用科技工具，更重要是運用科技解決問題，為未來的學習打下堅實的基礎。

●跨域特色選修課程 豐富學習體驗

淡水商工具備多元群科特色優勢，學生可根據自己興趣和特長選擇不同課程，其中「風與機械的試煉」落實技術型高中實務導向跨域課程，涵蓋電機電子、物理、美術等內涵，利用VR頭盔在3D環景中與飛行操控介面互動，讓學生體驗並學習操控無人機的技能。

「風與機械的試煉」落實技術型高中務實致用的實務導向跨域課程，圖為學生體驗3D環景VR模擬飛行操控。圖／新北市教育局提供

此外，淡水商工在園藝領域不斷創新，結合VR技術舉辦園藝治療、生命教育與社會互動的療癒庭園與園藝體驗活動成果展，為學生提供一個展現自己才華的舞台，並於全國技藝競賽中屢獲佳績，彰顯學校培養學生的傑出成果。

園藝治療圖書館結合VR技術舉辦園藝治療、生命教育與社會互動的療癒庭園與園藝體驗活動成果展。圖／新北市教育局提供

●積極產學合作 推數位包容計畫

淡水商工注重學生多元發展，融合普通高中學術專精、探究實作、自主學習創意展現與技術型高中專業務實與產業接軌特色，提供學業、藝術、體育等各方面展現學習成果，並積極與產學合作。學校與華碩文教基金會合作數位包容計畫，為北海岸中小學提供數位志工教學，帶領資料處理科、電子科、資訊科等學生成為種子教師，與鄰近水源國小合作鼓勵學生積極參與志願服務，引導國小學童簡單線路及積木程式製作智能垃圾桶、自走車等，推動環保與永續發展。

與華碩文教基金會合作數位包容計畫，至水源國小擔任數位志工推展科技教育。圖／新北市教育局提供

●國際教育與雙語教學 打開通往世界的大門

芬蘭學生至淡水商工進行入班體驗交流活動。圖／新北市教育局提供

淡水商工以培育學生自我實現、世界公民為願景，培養學生自主學習、拓展國際視野，開設多樣化語言課程，包括英語、日語、法語及韓語等課程，鼓勵參與各種國際交流活動，包括法國、日本、芬蘭、韓國、荷蘭、馬來西亞等地交流活動與學習，讓學生勇於面對全球化的挑戰與機遇，營造打開國際視野的絕佳機會。

●淡水商工官網：https://www.tsvs.ntpc.edu.tw/

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