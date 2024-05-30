高雄中山工商全國最大高中職 畢業生直攻名校

高雄中山工商改制五十年，因辦學優質，學生數曾經破萬，規模比許多大學還大，至今仍是全國最大高中職。學校從附屬幼兒園、國中部到高中部，一條龍栽培學子，課程注重學用合一，且學制多元、學生特質多樣，擁有高雄地區最多特色專業群科，畢業生直攻名校，也受企業歡迎。

●講究術業有專攻 學生締造無數「山中傳奇」

中山工商設有高中部、高職部、國中部及附屬幼兒園，其中高職部有編制班、建教班、實用技能班、集中式特教班。校長林昭億說，學校以「一流品德、一流體能、一流技能、一流態度」的理念辦學，講究術業有專攻，學生在各領域發光發熱，締造無數「山中傳奇」，曾多次在遠哲科學趣味競賽包辦前3名、全國技能競賽中餐烹飪勇奪10連霸、「航向書海‧愛讀！I DO！」閱讀競賽13連霸。

第28屆遠哲科學趣味競賽總錦標賽，中山工商包辦前3名勇奪3連霸。圖／中山工商提供

●辦學優質用心 可上雄中、雄女的學生也選讀

林昭億表示，普通科先前以優渥獎學金攬才，大學繁星計畫實施後，錄取台、清、交等名校人數激增，大大吸引原本可上雄中、雄女的優秀學生就讀。像國中會考成績33點的王荏甲原可上雄中，但考量中山工商有完整課業輔導、優渥獎學金及繁星計畫等優勢，毅然選讀普通科，如今以全校學測成績最高分且全部頂標，順利以繁星錄取台大資訊管理學系；另國中會考31點的吳國雄選擇技職路，以統測成績628分考取台科大電機系。

中山工商113年大學繁星成績亮眼。圖／中山工商提供

●產學攜手專班免學雜費 在校還可領獎勵金

「建教合作班，績效更無可比」林昭億說，中山工商連續八度榮獲教育部考核一等，全數建教班都核定升等產學攜手專班。像「產攜2.0」的學生，免學雜費，可跨學區，實習生活津貼月領基本底薪以上，在校讀書還可月領5千元且直升科技大學，大一時實習時，企業就以正式員工聘任。學生經濟沒斷層，就學、就業免煩惱。

●接軌國際 高一生同時學2種外語

中山工商不僅在地深耕，也接軌國際，今年新增的外語群獲教育部國教署指定試辦「以群招生」，入學新生不分應用英語科、應用日語科，高一能同時學習基礎英、日語，高二時再依能力及興趣分流，透過「群進科出」學習模式，同時學習兩種語言，增強自己的外語實力。

林昭億表示，外語群歷年來在全國專題實作競賽都有好成績，曾包辦前3名創下紀錄，今年亦與幼保科分別奪下專題組第1名。外語群教師在課程整合應用上相當用心，不斷引導學生進行思考與實作，壯大競爭力，這些都不是AI工具可以取代的。