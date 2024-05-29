高科大學生甫獲急救證照派上用場 CPR救回倒地民眾

國立高雄科技大學學生陳書毓27日晚間返回宿舍途中，見一民眾倒臥操場、無呼吸心跳，上個月剛取得EMT-1急救知識證照的陳書毓，經119指示立即CPR急救，民眾送醫恢復意識轉加護病房，家屬今天到校致謝。

高科大今天透過新聞稿表示，此事發生在高科大建工校區，建工校區位於三民區，也是周圍社區民眾運動休息場所；日前有運動民眾倒臥操場，好在有學生經過施以CPR急救，成功挽回性命，民眾家屬今天到校向施救同學致謝。

校方表示，模具系大二學生陳書毓27日從實驗室返回宿舍，途經操場，發現賴姓男子倒臥操場、無呼吸心跳，陳書毓立即呼救，周邊國際生也協助取得AED設備，在救護車來之前掌握黃金救援時間替民眾CPR急救。

陳書毓表示，自己上個月剛取得EMT-1急救知識證照，依據相關急救知識，立即測得患者脈搏不正常、血液回血也不正常，但因當時操場雨後積水、患者倒臥水中，陳書毓不敢貿然使用AED，後來打電話給119後開始CPR展開急救。

校方表示，所幸救護車約3分鐘抵達，賴男送醫後，現已恢復意識轉至加護病房；陳書毓在校學習相關急救技巧，日前第1次實際應用急救技能，成功救回民眾寶貴性命，勇氣可嘉。

陳書毓說，救護車到之前的3分鐘只有他自己操作，心理壓力很大，也覺得相當緊張。

賴男家屬今天到高科大親自感謝學生義舉，校方表示，賴男正值47歲，育有兩名子女，救回賴男生命也等於挽救了一個家庭，賴男父母、妻女親自到校致謝，感激學生當機立斷處置；校安中心主任李祐穎也致贈感謝狀，勉勵陳書毓熱心助人。