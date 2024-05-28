校園10米高路樹倒塌...1學生遭壓、車輛慘被波及 北科大回應了

今天上午國立台北科技大學校內路樹倒塌，一學生遭壓，路旁車輛亦遭壓毀。北科大校方傍晚表示，遭路樹壓倒的學生隨後已由學校護理師確認無外傷，學生也表示不會頭暈，休息後自行離開衛保組。之後也會再特別巡視淺根路樹，避免壓傷人車。

北科大表示，校內路樹今天上午10點多倒塌，一位學生被路樹壓到，值班教官立刻帶學生到學務處衛生保健組冰敷頭部及休息觀察，並由學校護理師檢查確認學生無外傷，學生表示不會頭暈，休息到上午11點多離開衛保組。

北科大總務處也說明，此樹約有10公尺高、樹根較淺，連日多雨可能造成土壤鬆軟因此倒塌。學校平日都有定期維護、巡檢路樹，會再特別巡視比較淺根的路樹，避免類似狀況再發生。