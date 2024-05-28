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學習無國界 瑞芳高工與澳洲高中跨國美食交流

觀天下／ 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳高工空間測繪科、餐飲服務科及澳洲瑪格麗特河高中的師生共同參與線上交流計畫，將兩地的傳統飲食帶到大螢幕前，分享彼此的美食文化。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工空間測繪科、餐飲服務科及澳洲瑪格麗特河高中的師生共同參與線上交流計畫，將兩地的傳統飲食帶到大螢幕前，分享彼此的美食文化。 圖／觀天下有線電視提供

一場跨越國界的雙語飲食體驗在新北市立瑞芳高工澳洲瑪格麗特河高中展開。今(28)日由瑞芳高工空間測繪科、餐飲服務科及澳洲瑪格麗特河高中的師生共同參與線上交流計畫。將兩地的傳統飲食文化帶到大螢幕前，師生們共同體驗並分享彼此的美食文化，讓這次跨國飲食文化交流成為一次豐富而有意義的學習之旅。

瑞芳高工空間測繪科學生透過英語口說介紹，道出這片土地有著的獨特礦工文化以及端午節的歷史與飲食文化，加深澳洲姊妹校對於當地文化的了解和感受。澳洲瑪格麗特河高中的同學也介紹多元及豐富的澳洲飲食文化，如國民抹醬(Vegemite)到仙女麵包(Fairy bread)，這些美食都蘊含著澳洲人的生活方式，也讓瑞工學子更加深入地了解澳洲的文化和風土人情。

這次線上交流活動不僅僅是文化的介紹，更包含一場令人期待的DIY手作食物體驗。來自兩地的學生們透過親身參與，體驗與品嘗對方飲食文化的獨特魅力。瑞芳高工餐服科師生利用當地好取得的食材結合帶有礦工元素的黑米，教導澳洲同學與本校測繪科同儕一起製作礦工飯糰，展現傳統與創新的融合，也讓參與者能更貼近礦工飲食文化；而澳洲的學生則分享國民抹醬(Vegemite)的獨特味道和色彩繽紛的仙女麵包(Fairy bread)製作方法，與大家一同探索澳洲的味覺之旅。

這次瑞芳高工與澳洲瑪格麗特河高中的雙語線上交流帶來一場跨越國界的美食之旅，瑞芳高工潘泰伸校長也表示：「透過這次活動，跨國兩校的學生更能融合多元的文化，共同感受世界的美好，也拓展青年學子們視野，更習得了文化交流和尊重。」

澳洲 瑞芳高工

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