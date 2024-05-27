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弘光科大邀米其林主廚授課 永續海洋風美食征服味蕾

中央社／ 台中27日電

弘光科大餐旅系開辦「米其林大師實務專題製作」，邀請星級主廚授課，今天舉辦畢業成果餐會，以永續海洋為主題，多道餐點呈現海洋風味，來賓品嚐後說，美食如浪花席捲味蕾。

弘光科大今天舉辦fREsh cuisine米其林級畢業成果發表餐會。校長黃月桂表示，餐旅系開辦「米其林大師實務專題製作」，由米其林三星主廚林恬耀（Jimmy Lim）、二星主廚田原諒悟（RyogoTahara）、三星甜點主廚賴思瑩（Angela Lai）及二星侍酒師張鴻亮（Johnny Chang），開設十星級課程。

主廚們透過引導方式，激發學生先構思，再提出調整建議，雙向互動式指導讓學生學會思考，設計製作出餐點、飲品、甜點能夠相輔相成完美搭配的餐會饗宴。

餐會以永續海洋為題，有4道餐點及1套甜點。其中，開胃小點「踏入沙灘」以沙灘碎石點綴，如帶領賓客走上海灘品嚐各式小點；「被污染的海洋」將裝有黑色墨魚汁的小滴管滴入湯中，寓意著大海被油污污染的樣子，喚醒保護海洋意識。

熱前菜「守護海洋」以鬼頭刀為主體，傳達對海洋友善的食魚理念；主菜「永續海洋」為3種筍類堆疊而成，希望減少海洋資源使用；甜點套餐以「完美海洋」為收尾，餐會前中後更搭配3種飲料。

餐會由學生主廚王明威、副主廚周進源等13名前往義大利ALMA廚藝學院實習結業的學生及11名畢業學生，負責內場烹調工作；王明威、周進源指出，餐點中運用不少在義大利學到的烹調技巧，因團隊成員不曾全部在同個廚房工作過，必須反覆溝通協調，齊心協力完成餐會。

餐會外場由15名學生負責，經理簡妤蓁、副經理曾寶智說，在對內廚房及服務組溝通及對外與廠商接洽上，以及如何管理與廚房的搭配，構想出廚師們所想要傳達的理念，最後將最完美的視覺、嗅覺、味覺、聽覺呈現在整個賓客用餐體驗上，學習到很多寶貴經驗。

甜點 米其林 義大利

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