崑山科大打造AI總統參選人 獲金點新秀設計獎

2024金點新秀設計獎頒獎典禮今天舉行，崑山科技大學學生以人工智慧（AI）打造虛擬總統參選人，反思台灣的政治環境，獲年度最佳設計獎「社會設計類」獎項。

崑山科大視覺傳達設計系學生包括魏均哲、戴暐晟、陳彣淇、卓至柔、歐陽萱、吳姵荻等人，虛擬一位AI總統參選人「陳水宏」，並為他設計自媒體經營策略，透過採集與分析Z世代的政治嚮往與期待，反思台灣的政治環境。

根據台灣設計研究院新聞稿，評審團認為，學生們透過策略性的企劃和實際行動，如街頭活動和社群媒體互動，收集社會回饋並靈活調整策略，更將這些經驗轉化為實際的後續行動，實踐社會設計的過程。作品創意與表達手法獨特，更以幽默而深刻的方式，引發人們對當前政治環境及公民參與的反思。

經濟部政務次長何晉滄致詞表示，設計不是孤芳自賞，期許學生用設計讓世界看到台灣，讓台灣設計成為各行各業提升價值的能量。

今年總計55校116系、共4974件作品報名參賽，最受矚目的「年度最佳設計獎」，除了「社會設計類」由崑山科大獲得外，其餘得獎作品包括「產品設計類」由東海大學學生以幫助兒童語言學習發展的「HOO！－兒童構音教具」獲得。

「傳達設計類」由銘傳大學以記錄台灣傳統糊紙工藝的圖文書「沽紙」獲得；「數位影像設計類」由虎尾科技大學以3D動畫描述工廠機器人為保護瑕疵品奮戰的「瑕疵品」獲得。

「數位互動設計類」由南台科技大學利用360度環景呈現懸疑推理遊戲的「真相編織」獲得；「空間設計類」由台南應用科技大學以「城市牧歌：新住居革命的規則與變動」獲得；「工藝設計類」由清華大學學生胡希，將聲音視覺化後轉換成金工首飾設計的「繪聲」獲得。

「時尚設計類」由實踐大學的張書瑋以薩托方陣、永恆回歸、塊狀宇宙理論詮釋的服裝設計「信條」獲得；「產學合作設計類」由台灣科技大學以C-Slurry循環漿體混和廢棄蚵殼材料打造的「消波新解方」獲得。

金點新秀設計獎由經濟部及教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦，台灣設計研究院及台灣優良設計協會執行。完整得獎名單可至「金點新秀設計獎」官網查詢。