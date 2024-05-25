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學團調查：技高生僅4成寫學檔 且逐年下降

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
技高端校長表示，學生成果多集中在高三時期，一、二年級階段不容易看出成果，多少影響學生製作學習歷程的意願。圖為新北高工汽修科學生上課實習。記者陳正興／攝影
技高端校長表示，學生成果多集中在高三時期，一、二年級階段不容易看出成果，多少影響學生製作學習歷程的意願。圖為新北高工汽修科學生上課實習。記者陳正興／攝影

學生團體EdYouth調查，一一二學年四技二專甄選入學中，僅約四成學生使用學習歷程檔案作為備審資料，且逐年下降，原因包括教育部教學指引太晚公告、資源不足等。技高端校長也表示，學生成果多集中在高三時期，多少影響學生撰寫學習歷程檔案的意願，一○八課綱上路約五年，應重新檢視適用學習歷程的族群。

課綱報告作者、松山工農資訊科畢業生洪振翔說，技高學生多反映，教師未充分教導製作學習歷程檔案，且對檔案的要求也不一，學校宣導不足，都再三顯示學檔在技高端「水土不服」。建議教育部應邀請技專院校、高職、學生全盤討論、規畫，訂定更適合技高生的配套方式。

大安高工校長楊益強表示，以大安高工為例，學生程度較好、統測分數佳，多會循登記分發入學，對學生而言，製作學習歷程的誘因變低，學習歷程變成是「有到位」或滿足教師要求即可。

楊益強說，技高生學習成果集大成多在高三時期，且呈現方式多是競賽、實作，不易對應學習歷程檔案既有模板，建議針對技高端適度調整，以利學生呈現。

松山工農校長何杉友說，技高學生大多想努力呈現專業能力、讓科大耳目一新，但一年級階段多為普通科目，學生認為不好表現自我，製作成學習歷程的意願較低。

教育部回應，教育部與技專校院招生策略委員會將持續與外界商議，持續優化相關招生事項。

教育部 課綱 高端

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