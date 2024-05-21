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城市科大越捷台灣總代理合作 培育航空與觀光人才

中央社／ 台北21日電
台北城市科技大學觀光事業系21日與越捷航空台灣總代理簽署產學合作備忘錄，未來將依航空人才訓練需求，事先在學校課程及教育訓練安排上進行相關設計與導入，減少學用落差，讓學子成為企業即戰力。圖／中央社
台北城市科技大學觀光事業系21日與越捷航空台灣總代理簽署產學合作備忘錄，未來將依航空人才訓練需求，事先在學校課程及教育訓練安排上進行相關設計與導入，減少學用落差，讓學子成為企業即戰力。圖／中央社

台北城市科技大學觀光事業系今天與越捷航空台灣總代理簽署產學攜手合作備忘錄，共同培育航空旅運暨觀光旅遊人才。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽目前也是城市科大觀光事業系教師，他說，城市科大觀光事業系系主任郭名龍今天率系上教師與學生，拜會越捷航空台灣總代理金遠東國際旅行社總經理陶世龍，雙方就企業實習及畢業生就業職缺交換意見，並簽署產學攜手合作備忘錄。

郭名龍表示，城市科大觀光事業系非常榮幸能與越捷航空合作，未來將依照越捷航空的人才訓練需求，事先在學校的課程及教育訓練安排上，進行相關設計與導入，減少學用落差，讓同學成為企業即戰力。

陶世龍表示，歡迎城市科大觀光事業系的學生，不管是台籍、越籍或其他外籍生，在大三實習或畢業就業時能到越捷航空；不論是機場的地勤票務客務服務，或是公司總部相關工作職缺，都希望學生們未來能加入一起服務，公司在薪資福利待遇上也會給予最大支持。

陶世龍也說，外籍生就業金遠東，也願意協助取得台灣的工作簽證。

台北城市科技大學 實習 職缺

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