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技優甄審報名開跑 提供4646名額不採計統測成績

中央社／ 台北20日電

113學年四技二專技優甄審入學有70校參與招生，提供4646個名額，不採計統一入學測驗成績，已繳交報名費並通過資格審查的考生，即日起可透過網路報名。

技專校院招生委員會聯合會新聞資料指出，113學年四技二專技優甄審入學不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高中畢（結）業生或具同等學力的學生，符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

113學年四技二專技優甄審入學有70所科技校院及大學參與招生，提供4646個招生名額，已繳交報名費並通過資格審查的考生，可於5月20日上午10時至24日下午5時期間透過網路報名，考生至多可報名5個校系科（組）、學程。

技專招生聯合會提醒，持乙級技術士證報名者，甄審總成績的優待加分百分比，將依乙級技術士證各職類對應的招生類別相關度，增加甄審實得總分，例如「01100 鑄造」乙級技術士證在「10機械」類採認為高度相關，優待加分比率為增加甄審實得總分15%，在「15汽車」類採認為中度相關，增加甄審實得總分8%。

考生完成上網選填校系科（組）、學程後，均須於6月5日上午10時起，於報名校系所訂截止日前，繳交指定項目甄審費用和上傳學習歷程備審資料，並於6月14日至23日期間參加各校的指定項目甄審。

學測 網路

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