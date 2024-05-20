五專免試入學報名開跑 1.5萬名額前3年免學費
113學年五專優先免試入學有41校參與招生，提供1.5萬個名額，今天起受理報名，就讀五專的前3年提供免學費優惠，以減輕學生經濟負擔。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年五專優先免試入學自5月20日起至5月24日期間受理報名，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者；國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。
113學年五專優先免試入學招生管道有41所公私立技專校院、184個科（組）參與招生，提供1萬5740個名額（含原住民等7類特種生名額），參加的免試生可依志向網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。
五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」（以單1學期的百分制擇優採計）、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術、綜合活動、科技等5學期平均成績）、「國中教育會考」（含寫作測驗）、「志願序」等項目。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，就讀五專的前3年提供免學費優惠，以減輕學生的就學負擔；五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供學生學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。
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