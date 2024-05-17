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3年投入3千萬 新北10高職 打造技職國訓中心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北教育局宣布3年投入3千萬，讓10高職購買設備成為技職國訓中心，盼為台灣培育更多國際級國手。記者劉懿萱／攝影
新北教育局宣布3年投入3千萬，讓10高職購買設備成為技職國訓中心，盼為台灣培育更多國際級國手。記者劉懿萱／攝影

為集中技職培育資源，新北教育局宣布3年投入3千萬，讓10所高職購買設備成為「技職國訓中心」，盼為台灣培育更多國際級國手。市長侯友宜說，新北近年在技藝技能表現優異，未來3年建置10處培育基地及每年投入1千萬培訓、獎勵，讓新北國手能在國際發光發熱。

侯友宜昨出席國際級金手培育藍圖啟動儀式，他說，新北近年在技藝技能競賽得全國第一，尤其亞洲盃8位國手拿到4金1銀1優勝，青少年組拿了3面金牌。新北4年斥資8億在技職教育，讓金手培育搖籃更茁壯，不僅規畫金牌教練與金手組成技職教練團到國中傳承，同時投入3千萬建10處培育基地，及1千萬培訓與獎勵費，讓金手教練、選手能一棒接一棒。

新北教育局指出，新北近年在技藝技能競賽成績優異，全國技藝競賽去年獲46座金手是全國最多、全國技能競賽青少年組冠軍四連霸、2023亞洲技能競賽4金1銀1優勝、新北更培育出技職界奧運等級國際技能競賽選手，9月赴法國里昂參賽。

新北高工畢業生、台科大大四生的傅永傑說，他曾在全國技能競賽商務軟體設計職種獲第二名，隔年轉至網頁設計職種，至今深耕網頁設計，今年獲選為國際技能競賽國手，9月將赴法國參賽。傅坦言，培訓期間壓力大，一個職種只有一名國手，老師、學長姐心力都會傾注在一人身上，從全國賽到國際賽級別，有不少技術、觀念需要學習，還好學校、教育局協助處理行政庶務，減輕他的壓力，老師也會陪聊天紓壓。

教練 教育局 新北

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