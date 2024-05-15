朝陽飛航系 普渡大學來觀摩

美國普渡大學民航學院師生最近到朝陽科技大學進行飛航體驗學習交流。普渡大學擁有美國第一座大學機場，也是全美第一所提供航空學士學位的大學。對於朝陽航空學院擁有一流的模擬學習系統，普渡大學師生都有了全新的體驗。

朝陽科大校長鄭道明是普渡校友，他說，普渡在科學界及工程界表現卓越，培養出22位太空人及3位諾貝爾物理獎得主，登上月球的阿姆斯壯也是其中之一。這啟發他帶領朝陽科大成立航空學院，打造台灣飛航圓夢基地。

鄭道明說，朝陽與海外640所學校簽訂學術合作協議，也透過校際互訪建立更密切的合作關係。去年選送6名飛航系學生赴美國長榮飛行學院，接受專業飛行訓練並取得認證，今年進一步與美國普渡大學合作、提供飛航圓夢獎學金。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良說，朝陽飛航系是全台唯一與國籍航空公司合作提供飛行專業訓練的科系，同時建置飛行操作、飛航管制、客艙事務、航務管理等專業教室，讓學生透過實務了解空、地勤相關作業。

普渡大學教授盧建綜說，朝陽科大飛航系提供創新的飛航課程研習規畫，透過基礎飛行模擬機操作、飛行計畫製作競賽及專業飛行培訓，搭配「飛航情境模擬教室」，及虛擬實境的「機場管制塔台模擬教室」，讓普渡師生對飛航學習有全新的體驗。