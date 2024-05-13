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能源電池產業專案徵才15日登場 職缺逾700個

中央社／ 台北13日電

再生能源催生能源電池產業發展，勞動部今天表示，15日將在明志科技大學體育館舉辦專案徵才活動，提供700多個工作機會，新鮮人起薪新台幣3.6萬元、工程師最高薪資上看6萬元。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發布資訊指出，15日上午10時將與明志科技大學攜手合作，在其體育館舉行能源電池產業專案徵才活動，共聚集台塑新智能、長庚國際能源、有量科技、興能高科技、明創能源等25家企業，提供700多個工作機會。

其中電池製造業台塑新智能今年將完工全台最大磷酸鋰鐵電芯廠，在創新研發、工程技術及製程生產等方面，開出200多個電池生產技術員職缺，新鮮人起薪3.6萬元，工程師起薪4萬元。

徵才活動還包含半導體、精密機械、製藥等產業，勞動部舉例，精密機械產業的易發精機、臺灣阿爾卑斯技研各類工程師職缺薪資都在4萬元以上。

而製藥業的台耀化學提供品管檢驗工程師、生產製程助理工程師等50名職缺，設備工程師薪資上看6萬元。

北分署補充，活動現場設置履歷E化區，求職者可將履歷數位化，詳情可至台灣就業通https://gov.tw/EvL查詢，或洽北分署基隆就業中心02-2422-5263詢問。

勞動部 職缺 薪資

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