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虎科大無人機隊 投入白海豚生態調查
雲林縣虎尾科大昨天與台灣媽祖魚保育聯盟簽署「台灣白海豚無人機合作調查計畫」永續行動備忘錄，由虎科大以尖端的無人機飛控技術，投入台灣海洋一級保育類「白海豚」的生態路徑追蹤，與聯盟透過海空合作，共同守護珍貴的白海豚。
白海豚每年媽祖生日期間，經常出現在台灣西海岸，又稱「媽祖魚」，隨著工業發展，棲地遭受破壞，數量銳減，已列為海洋一級保育類動物，台灣媽祖魚保護聯盟理事長文魯彬指出，白海豚的科學調查記錄從2002年啟動，20年來調查發現，雲林地區新虎尾溪口，是台灣白海豚目擊機率最高的區域之一。
文魯彬說，今年與虎科大合作，希望透過無人機調查，更精確了解白海豚在雲林海域的棲地利用模式，以提出更好的保育策略，讓白海豚的保育從雲林出發。
虎科大飛機工程系系主任宋朝宗表示，以遙控無人機穿越線調查來研究白海豚，突破船隻或陸地觀測遭受的限制，是非常有利的調查方法。
該計畫主持人也是虎科大公共事務組長張逸品指出，將號召更多青年學子投入保育志工，從「白海豚及其生存環境威脅」建構對生態認知，並以「白海豚空拍經驗」、「白海豚陸上觀測教學」至「無人機整測與實作」進行專業技術訓練課程，培育更多相關人才。
校長張信良說，虎科大開發無人機追蹤系統，從海洋生態中辨識白海豚並進行追蹤與棲地監測，發揮工程專業，提供各種環境議題所需的科技開發和應用，再讓學生參與計畫，意義非凡。
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