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幫父母下田灑農藥為引 黃博文練就化驗類技藝金手

中央社／ 台北11日電

嘉義高工學生黃博文出生農村，每當噴灑農藥時，都會被囑咐不要靠近，讓他產生減少農藥危害的念頭，選擇就讀化工科，並在苦練下成為112學年度技藝競賽化驗類金手獎得主。

教育部今天發布新聞稿，介紹2名民國112學年度的「全國工業類學生技藝競賽」金手獎第1名得主。黃博文出生嘉義新港農村，從小就要幫忙農事，但每當噴灑農藥時，父親總會叮囑他不要到田裡，因為農藥對身體有害。

這個經驗成為一顆種子，從小就埋在黃博文的心中，國中時他開始思考可否檢少農藥對人體的傷害，同時又能提高作物的品質和產量，因此選擇就讀嘉義高工的化工科，並在高3通過校內初賽，正式成為技藝競賽選手。

黃博文回憶，選手訓練起初摸不著頭緒，後來漸入佳境，在老師們耐心指導下逐漸得心應手。他幾乎天天練習到深夜，颱風來襲停課仍到校練習，選手歷程不僅讓他擴展化學知識，還學到更深層次的專業技能，在比賽中取得優異成績。

同樣就讀嘉義高工的林祐安，父親在工廠擔任倉管人員，瞭解冷凍空調的專業和不可取代，因而建議就讀電機空調科，林祐安也在這個領域中找到自己的目標，陸續參加多項競賽，也經歷失利和失落，但在老師們不斷鼓勵下，讓他找回成為技藝選手的決心。

回到選手工作台的林祐安，付出更多努力，白天在班級上課，課後在工場訓練至深夜，沒有假日、沒有休息，終於拿下冷凍空調職類金手第1名佳績。

教育部表示，透過技藝競賽，選手間互相競爭也互相觀摩學習，期待培育更多優秀技職人才，為台灣產業注入新活水。

嘉義 技職 教育部 農業

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