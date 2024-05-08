技職力100徵件開跑 盼募集育才案例成學習典範

由Skills for U（國際技能發展協會）主辦的第1屆技職力100徵件即日起開跑，希望募集100個推動技職人才發展的案例，成為學習典範，獲選TOP10的得獎者可獲得3萬元獎金。

Skills for U（社團法人國際技能發展協會）今天發布新聞稿指出，隨著科技和產業的迅速發展，技職教育在培養人才和促進產業創新方面扮演日益重要的角色，進而考驗著教學現場的創新能力，無論是課程設計、實作深化或是與產業的接軌等，都面臨著各種挑戰。

Skills for U執行長黃偉翔表示，挑戰也是升級進化的機會，希望透過舉辦技職力100的活動，召集各路好手，展現技職生態系如何突破現有框架，發展出能應對社會趨勢的新模式，同時也鼓勵表揚長期投入技職人才培育的教育夥伴。

由Skills for U主辦、國家發展委員會合辦的第1屆「技職力 100」徵件即日起開跑，將徵求100個推動技職人才發展的案例，包括「產學合作」、「競賽／證照」、「技職雙語」、「課程教學」、「教師社群」等5組，並以學生職涯發展、跨域連結、永續發展作為評選標準。

Skills for U提到，凡是投入職業試探教育、職業準備教育或職業繼續教育的個人或團隊皆可報名參與，希望藉由此次徵件活動，讓社會看見技職課堂的熱血，也讓技職生態系看見典範、學習典範、成為典範，以實踐人才、產業、社會三贏願景，共同邁向技職教育的永續發展。