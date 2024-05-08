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朝陽科大國際周像大家庭 外籍生疫後回升到1千人

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
朝陽科技大學舉辦國際文化周，來自吉爾吉斯的大二女學生（右）說，他們來自中亞，跨國求學雖會想家，但仍很喜歡台灣。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學舉辦國際文化周，來自吉爾吉斯的大二女學生（右）說，他們來自中亞，跨國求學雖會想家，但仍很喜歡台灣。記者黃寅／攝影

朝陽科技大學昨天起一連3天舉辦「國際文化周」活動，校長鄭道明說，該校過去10年致力邁向國際，疫情期間，校內外籍生僅剩6百人，但疫情過後已回升到1千人，希望未來邁向2千人，讓校園更多元熱鬧。

鄭道明說，上千名外籍學生來自26個國家或地區，還有來自16個國家的外籍老師，組成了校內小型國際社會，不過全校有1.4萬多名學生，外籍生人數仍算少數，國際文化周可讓本地師生與外籍學生，交流家鄉美食、文化與景點，讓外籍生感受到校園是個大家庭。

朝陽科大印尼學生表演傳統舞蹈「大鵬鳥之舞」，來自蒙古的學生現場演奏馬頭琴；外籍學生擺攤銷售家鄉特色美食，像是蒙古特色鹹奶茶、巴基斯坦薄荷冰沙、印度雞肉捲餅。

鄭道明逐攤和學生打招呼，也品嘗各國美食。來自衣索匹亞的碩士生說，台灣人很友善，他喜歡這裡的人和文化，即使畢業後也想留下來發展。來自吉爾吉斯的大二女學生擺攤賣家鄉的傳統帽子，她說，吉爾吉斯位於中亞，全校僅7人，跨國求學雖然會想家，但仍很喜歡台灣。

朝陽科大說，該校不但登上英國泰晤士高等教育（THE）及QS全球最佳大學，更與超過640所海外學校，簽訂學術合作協議，積極提升學生的國際視野及全球競爭力。

外籍生 疫情 美食

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