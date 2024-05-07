落實環保精神 北科大學生發想科技金爐入選設計獎

為落實環保精神，北科大工設系學生團隊設計「SOLU居家科技金爐」，以燈光與水氧機模擬燒金紙的情境，保留傳統祭祀儀式感，作品入選「金點新秀年度最佳設計獎」決審。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大工業設計系畢展「Hey! 原來你在這」即日起至14日於北科大藝文中心濟慶館、24日至27日於南港展覽館2館亮相，共54件作品展出，其中5件作品入圍新一代設計展的金點新秀設計獎，將於26日角逐大獎。

北科大工設系學生黃冠博、陳冠宇、宋烜伍、鄭安倢等人利用玻璃多樣性，合作設計涵蓋疊石意象的「寧石」，已拿下今年新一代設計產學合作企業銀獎，同時晉級「金點新秀年度最佳設計獎」決審和入圍「2024放視大賞」。

「寧石」以大海為媒介，結合磁浮燈光、海浪鼓、沙漏石、按摩石、擴香石，對應五感體驗，伴隨海浪鼓營造的潮聲與磁浮的載浮載沉，幫助人們遠離塵囂，進入冥想，找回平靜；為傳遞永續理念，主材料選用回收海廢玻璃，提高玻璃永續再製價值，落實環境友善。

現在環保意識抬頭，不少地方宣布禁燒金紙、廟宇封爐。北科大工設系學生張喬涵、黃琪耀合作設計「SOLU居家科技金爐」，用燈光與水氧機模擬燒金紙的情境，保留傳統祭祀儀式感，並以水溶性金紙循環設計系統，降低資源消耗，落實環保精神，作品晉級「金點新秀年度最佳設計獎」決審，並入圍「2024放視大賞」。

北科大工設系學生林婧萱、孫德家則針對學齡前的視障兒童，設計建構式遊具Assemble Orientation，在組裝立體動物的過程中，利用不同材質的觸覺變化，協助視障兒童掌握方位及空間概念，培養空間知覺與推理的必備能力，作品入圍「金點新秀贊助特別獎」和「2024放視大賞」。