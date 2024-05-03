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天下USR大學公民獎 朝陽科大獲私立技職全台第一

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
準總統賴清德（中）為朝陽科技大學國際志工授旗，肯定他們對社會服務的貢獻。圖／朝陽科技大學提供
準總統賴清德（中）為朝陽科技大學國際志工授旗，肯定他們對社會服務的貢獻。圖／朝陽科技大學提供

天下雜誌USR大學公民獎公布，朝陽科技大學在致力降低碳排、實踐環境永續等面向名列私立技職全台第一，展現亮眼績效。

朝陽科大表示，天下USR大學公民獎參考英國泰晤士高等教育世界大學影響力調查，以及聯合國17項永續發展指標（SDGs），從大學治理、社會參與、教學承諾、環境永續四大面向，以40項指標全方位檢視145所公私立大學。

校長鄭道明說，學校每年致力降低2%的能源使用及碳排放量，承諾2045年達成淨零排放目標。不但連續7年蟬聯世界百大綠能大學，也連續5年進榜世界大學影響力排名，還獲得2024英國QS世界大學永續排名，為全台私立科大唯一進榜。

鄭道明說，師生通過教育部2023至2024年大學社會責任5件實踐計畫，件數全國之冠。其中3件分別是資訊管理系的「北溝復麗—文化、生態共融村」；工業設計系在苗栗推廣的「貓裏青農設計培力再生活化」；以及休閒事業管理系在東勢進行的「果香山城-苗圃幸福心，友善人文暨城鄉共好計畫」。

另外，也通過應用化學系在雲林縣二崙、元長、褒忠推動的「雜糧紮根，豐味深釀—崙元廊道增韌擴散計畫」，以及銀髮產業管理系所進行的「幼老共園輔導平台的建構與代間學習促進世代共融的實踐」，師生們在青年培力、地方創生及淨零碳排等議題上持續努力。

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