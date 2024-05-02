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四技申請4.6萬人次通過篩選 備審資料開放上傳

中央社／ 台北2日電
113學年四技申請入學有4.6萬人次通過1階篩選，今天上午10時起開放資格審查暨學習歷程備審資料上傳。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
113學年四技申請入學有4.6萬人次通過1階篩選，今天上午10時起開放資格審查暨學習歷程備審資料上傳。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

113學年四技申請入學有4.6萬人次通過1階篩選，今天上午10時起開放資格審查暨學習歷程備審資料上傳，通過第1階段的申請生，須在各校系規定截止日前完成網路上傳資料。

技專校院招生委員會聯合會資料指出，113學年四技申請入學有60校參與招生，提供7933個名額給高中生，3月底公布第1階段篩選結果，有2萬6714人報名，4萬6072人次通過第1階段篩選，通過篩選者仍須參加第2階段複試。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技申請入學第2階段資格審查暨學習歷程備審資料上傳作業，於今天上午10時起開放，通過1階篩選的申請生，須於各校系（組）、學程所規定的上傳截止日（當天晚間9時前）完成網路上傳資格審查暨學習歷程備審資料。

學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」；課程學習成果及多元表現，會在申請生勾選後，由學習歷程中央資料庫釋出申請生的檔案至申請的校系科（組）、學程審查。

具有中央資料庫學習歷程檔案的申請生，於每個校系（組）、學程上傳前，系統會呈現申請生第1至第5學期修課紀錄、第1至第6學期的課程學習成果及多元表現，申請生務必先於系統上瀏覽檔案後，再審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，上傳模式確定送出後，不得再更改。

聯合會提到，未有中央資料庫學習歷程檔案的申請生，備審資料上傳模式則為「自行上傳PDF檔案」。

申請入學 網路

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